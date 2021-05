O Sporting de Ruben Amorim tem nesta terça-feira o primeiro matchpoint para selar a conquista do título nacional. Os leões recebem o Boavista, às 20h30, sabendo que os três pontos lhe garantem o quebrar de um jejum que dura há 19 anos.

Antes disso, porém, há mais três jogos, com destaque para o Nacional-Benfica, duas equipas que ainda se encontram em lutas importantes: a entrada direta na Champions no caso das águias e a fuga à despromoção para os insulares.

32.ª jornada da Liga

Santa Clara - Rio Ave, 16 horas

Tondela - Belenenses SAD, 16 horas

Nacional - Benfica, 18 horas (SportTV1)

Sporting - Boavista, 20:30 (SportTV1).

Na Taça Revelação, no escalão de sub-23, é dia também para decisões, com Leiria a receber a final entre o Estoril e o Sporting.

Taça Revelação

Estoril Praia - Sporting de Braga, 15 horas (Canal 11).

Há também vários jogos internacionais agendados para esta terça-feira, em Inglaterra, Espanha e Itália.

Liga inglesa

Manchester United - Leicester, 18 horas (SportTV5).

Southampton - Crystal Palace, 20h15 (SportTV5).

Liga espanhola

Osasuna - Cádiz, 18 horas (Eleven1)

Elche - Alavés, 19 horas (Eleven2)

Levante - FC Barcelona, 21 horas (Eleven1).

Liga italiana

Nápoles - Udinese, 19h45 (SportTV4).

Ciclismo

Fora do futebol, destaque para a Volta a Itália, com três portugueses em prova, sendo que João Almeida parte para a quarta etapa no quarto lugar.

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar), João Almeida (Deceuninck - Quick Step) e Ruben Guerreiro (EF Education - Nippo), até 30.

A 4.ª etapa liga Piacenza aSestola, num total de 187 quilómetros.