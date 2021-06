A bola já rola e agora só vai parar daqui a um mês.

O Europeu arrancou com uma vitória folgada da Itália sobre a Turquia e prossegue neste sábado com mais três jogos.

Grupo A

País de Gales - Suíça, 14h (SportTV1)

Grupo B

Dinamarca - Finlândia, 17h (TVI)

Bélgica - Rússia, 20h (RTP1).

No que diz respeito à comitiva portuguesa, prossegue a preparação para o jogo de estreia, frente à Hungria, com novo treino agendado para Budapeste, logo a seguir à conferência de imprensa de um jogador da seleção, agendada para as 9h.

Também em Budapeste, um dia depois do título Mundial conquistado por Jorge Fonseca, será a vez de Rochele Nunes entrar no tatami para lutar na categoria de +78kgs.

Ainda nas modalidades, disputa-se neste fim de semana, em Colónia, a final four da Liga dos Campeões de andebol, com a presença de dois jogadores portugueses, que se defrontam na meia-final.

O Barcelona de Luís Frade ou o Nantes de Alexandre Cavalcanti, um deles irá apurar-se para a final que se disputa no domingo, frente ao Aalborg ou o PSG. O jogo entre o Barcelona e o Nantes está marcado para as 17 horas.

Em Barcelona, prossegue o torneio pré-olímpico de natação artística, de apuramento para os Jogos Tóquio2020, com a participação da dupla Beatriz Gonçalves e Sheila Vieira.

Já a seleção feminina de voleibol disputa o terceiro lugar na European Silver League, frente à Eslovénia, a equipa da casa, às 16h.