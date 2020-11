Com as seleções ainda concentradas, nesta segunda-feira, Fernando Santos faz a antevisão ao jogo com a Croácia, da última jornada da Liga das Nações.

Já sem nada em disputa para as duas seleções, não deixa de ser um confronto entre o campeão europeu e o vice-campeão do Mundo.

Prossegue também a qualificação para o CAN, com os jogos da quarta jornada a colocarem em campo vários jogadores que atuam na Liga.