A 27.ª jornada da Liga prossegue esta quarta-feira com dois jogos da Liga no menu: às 19h00 o Paços de Ferreira recebe o Belenenses na Capital do Móvel.

ÀS 21h15, é a vez do Benfica entrar em campo, com a deslocação ao terreno do Rio Ave. Os encarnados podem igualar o FC Porto na liderança do campeonato em caso de vitória, depois do empate dos dragões com o Desp. Aves.

É também o dia do regresso da Premier League: às 18h00, o Aston Villa recebe o Sheffield United; às 20h15 entra o campeão Manchester City em campo, na receção ao Arsenal. Oportunidade para ver os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Cédric Soares em campo.

Na Bundesliga, que já coroou o Bayern campeão, continua a 32.ª jornada, com cinco jogos. Destaque para a partida do Eintracht de Paciência e André Silva ante o Schalke e o desafio do Dortmund, de Raphael Guerreiro, com o Mainz.

Em Espanha jogam-se mais três encontros da 29.ª jornada, com destaque para o Atlético de Madrid, de João Félix, que se desloca ao terreno do Osasuna.

JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Liga, 27.ª jornada:

Paços de Ferreira-Belenenses, 19h00

Rio Ave-Benfica, 21h15

Bundesliga, 32.ª jornada:

Eintracht Frankfurt-Schalke, 17h30

Augsburgo-Hoffenheim, 19h30

Bayer Leverkusen-Colónia, 19h30

Dortmund-Mainz, 19h30

Leipzig-Dusseldorf, 19h30

La Liga, 29.ª jornada

Eibar-Ath. Bilbao, 18h30

Valladolid-Celta de Vigo, 18h30

Osasuna-At. Madrid, 21h00

Premier League, 28.ª jornada

Aston Villa-Sheffield United, 18h00

Manchester City-Arsenal, 20h15