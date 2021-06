Após conquistar Budapeste, a seleção portuguesa ruma nesta quinta-feira a Munique, onde vai defrontar a Alemanha no sábado, em jogo da segunda jornada do grupo F do Euro 2020.

Antes disso, porém, a equipa orientada por Fernando Santos ainda treina no Estádio Illovszky Rudolf, na capital da Hungria, às 9h30 portuguesas, depois de um jogador falar em conferência de imprensa.

Este dia é também aquele que marca o regresso da seleção dinamarquesa ao campo, depois do susto pregado por Christian Eriksen, que caiu inanimado no jogo de estreia da Dinamarca no Europeu.

Calendário do Euro nesta quinta-feira

Grupo C:

Ucrânia - Macedónia do Norte, 14h (SportTV1)

Grupo B:

Dinamarca - Bélgica, 17h (SportTV1)

Grupo C:

Países Baixos - Áustria, 20h (TVI).

No Brasil prossegue também a Copa América, que terá o país anfitrião a entrar em campo para defrontar o Peru.

Calendário da Copa América nesta quinta-feira:

Grupo B:

Colômbia - Venezuela, 22h (Estádio Olímpico, SportTV2)

Brasil - Peru, 01h (dia 18 em Portugal, Estádio Nilton Santos, SportTV2).