O Sporting, campeão nacional, tem nesta terça-feira um novo jogo de preparação para a Supertaça, quando a equipa de Ruben Amorim defrontar o Sp. Braga no arranque oficial da época desportiva em Portugal.

Os leões prosseguem o estágio de pré-época em Lagos, no Algarve, defrontando os franceses do Angers, às 20h.

Em Lisboa, o clube viverá de manhã mais um momento importante, com a inauguração da Cidade Sporting, com a participação dos presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina e do Sporting, Frederico Varandas, na Promenade Poente do Estádio José Alvalade, às 11h.

Outro jogo de preparação marcado para esta terça-feira a envolver equipas da Liga é o Marítimo-P. Ferreira, que se disputa às 17h30, no Estádio Municipal de Lousada.

Este será também um bom dia para os saudosistas que vão poder assistir a um Real Madrid-Barcelona de outros tempos. Em Tel Aviv, Israel, vai jogar-se o Legends El Clásico, jogo entre antigos jogadores dos rivais espanhóis, que vai colocar em campo lendas como Figo, Deco, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho ou Casillas.

O jogo está marcado para as 18h30 e tem transmissão na Eleven Sports1.

Nas modalidades, destaque para o sorteio das 1.ª e 2.ª rondas de qualificação da Liga Europeia de andebol, que vai ter o Benfica (primeira ronda) e o Sporting (segunda ronda) do sorteio.