As equipas da II Liga jogam neste sábado quase todas as decisões. Quem acompanha o Estoril na subida à Liga? Quem desce?

É isso que está em discussão neste sábado, com Vizela, Arouca e Académica na luta pela subida, enquanto Varzim, Oliveirense, Vilafranquense, FC Porto B e Cova da Piedada estão todos embrulhados na luta pela fuga à despromoção.

34.ª jornada da II Liga, todos às 18h

Académico de Viseu - Sporting da Covilhã, 18:00

Varzim - Oliveirense (SportTV)

Vizela - Vilafranquense (SportTV)

Arouca - Desportivo de Chaves (SportTV)

Benfica B - FC Porto B (BTV)

Cova da Piedade - Casa Pia

Leixões - Académica, (SportTV).

Também em Espanha se decide o título, com o At. Madrid de João Félix a entrar em campo com dois pontos de vantagem, na disputa com o Real Madrid pelo título.

Os colchoneros jogam em casa do Valladolid, enquanto o Real Madrid recebe o Villarreal.

Liga espanhola, 38.ª e última jornada, todos os jogos às 17h

Celta de Vigo - Betis (Eleven 5)

Eibar - FC Barcelona (Eleven 4)

Huesca - Valência (Eleven 6)

Osasuna - Real Sociedad

Real Madrid - Villarreal (Eleven 2)

Valladolid - Atlético de Madrid (Eleven 1)

Elche - Athletic Bilbau.

Em Itália também se começa a jogar a última jornada da Serie A, tal como na Alemanha a última ronda da Bundesliga.

Liga italiana, 38.ª jornada, todos os jogos às 19h45

Cagliari - Génova

Crotone - Fiorentina

Sampdoria - Parma (SportTV3).

Liga alemã, 34.ª jornada, todos os jogos às 14h30

Bayern Munique - Augsburgo (Eleven 1)

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (Eleven 2)

Hoffenheim - Hertha Berlim

Wolfsburgo - Mainz

Eintracht Frankfurt - Friburgo (Eleven 4)

Union Berlim - Leipzig (Eleven 5)

Colónia - Schalke 04

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Estugarda - Arminia Bielefeld.

Por cá também se jogam decisões importantes nas modalidades.

Play-off de futsal, meias-finais, 1.º jogo:

Fundão - Benfica, 14h

Leões Porto Salvo - Sporting, 19h.

Play-off de hóquei em Patins, meias-finais, 2.º jogo:

FC Porto - Benfica, 14h

Sporting - Óquei de Barcelos, 15h

28.ª jornada do campeonato de Andebol:

Madeira SAD - ABC/UMinho, 15h

Sanjoanense - FC Gaia, 18h

Vitória de Setúbal - Boavista, 18h

Póvoa - Avanca, 19h

FC Porto - Águas Santas, 19h

Sporting - Belenenses, 19h30

Sporting da Horta - Benfica, 22h.