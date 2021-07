Com um ano de atraso, começa nesta sexta-feira a 32.ª edição dos Jogos Olímpicos e aquela que ficará para sempre conhecida como a edição que acontece em plena pandemia e com tantas, mas tantas restrições que resta saber o impacto que podem ter nas provas.

Ainda assim, não há prova como os Jogos Olímpicos, o sonho de qualquer desportista, por isso durante as próximas semanas todos os olhos vão estar em Tóquio.

Para esta sexta-feira está marcada a cerimónia de abertura, com a presença do imperador do Japão, Naruhito, de vários líderes de países e organizações internacionais e de autoridades estrangeiras em representação dos respetivos Ministérios do Desporto, no Estádio Olímpico de Tóquio, às 12h em Lisboa.

A judoca Telma Monteiro e o saltador Nelson Évora são os porta-estandarte de Portugal.

Outros jogos que começam neste dia são os de futebol profissional em Portugal.

O pontapé de saída é dado por Portimonense e Académica, às 20h15, em jogo da primeira fase da Taça da Liga.