Um dia sem futebol? Isso não é possível!

Nesta qunta-feira, é dia de descanso no Europeu. E de aborrecimento um pouco por todo o mundo que gosta de futebol.

Mas há esperança! Vem do Brasil e chama-se Copa América. Não é a mesma coisa, é certo, mas dá para o gasto.

Grupo A:

Bolívia - Uruguai, 22h (Arena Pantanal, SportTV2)

Chile - Paraguai, 01h (dia 25 em Lisboa, Estádio Nacional de Brasília, SportTV2).

De resto, a seleção portuguesa de futebol começa a preparar o encontro com a Bélgica, dos oitavos de final do Euro2020 de futebol, um dia depois de ter garantido o apuramento.

A ‘equipa das quinas’ joga no domingo, em Sevilha, Espanha, com a Bélgica, líder do ‘ranking’ mundial e que venceu os três encontros da fase de grupos.