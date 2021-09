As eleições autárquicas vão dominar o noticiário em Portugal neste domingo. Mas depois de votar, pode sentar-se em frente à televisão porque há muito e bom desporto para ver.

Há futebol, claro, mas também há Mundiais de ciclismo, por exemplo. E atenção a isso!

Em Lovaina, na Bélgica, cinco portugueses vão para a estrada às 10h25 de olho na camisola arco-íris que Rui Costa conquistou em 2013.

Portugal enfrenta a prova de fundo com André Carvalho, Nelson Oliveira, Rafael Reis, Rui Oliveira e João Almeida, que tantas alegrias tem dado aos portugueses no último ano.

Já no que diz respeito ao futebol, há muito para ver também. Desde logo, dois jogos da Liga.

Santa Clara – Sp. Braga, 18h (horas de Portugal Continental, SportTV1)

Portimonense - Vizela, 20h30 (SportTV1).

Também neste domingo, prossegue a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, com quatro jogos.

Oleiros (CP) - Varzim (II), 11h (Canal 11)

Ideal (CP) - Valadares Gaia (CP), 11h horas locais (12:00 em Portugal Continental)

Vitória Sernache (CP) - Rio Ave (II), 14h (Canal 11)

Maria Fonte (CP) – Penafiel (II), 15h.

Lá fora será um domingo normal. Com muitos jogos internacionais. O destaque vai para Itália, onde José Mourinho vai disputar o primeiro dérbi romano, com a Roma a defrontar a Lázio, de Maurizio Sarri, às 17h.

Liga italiana:

Juventus - Sampdoria, 11h30 (SportTV1)

Empoli - Bolonha, 14h

Sassuolo - Salernitana, 14h

Udinese - Fiorentina, 14h(SportTV3)

Lazio - Roma, 17h (SportTV3)

Nápoles - Cagliari, 19h45 (SportTV3).

Também em Inglaterra há treinadores portugueses em jogo. Primeiro será o Wolverhampton de Bruno Lage a entrar em campo, em casa do Southampton. Mais tarde, o Tottenham treinado por Nuno Espírito Santo joga em casa do Arsenal num sempre quente dérbi do norte de Londres.

Liga inglesa:

Southampton - Wolverhampton, 14h (SportTV2)

Arsenal - Tottenham, 16h30 (SportTV2).

Em Espanha, o Barcelona, que na quarta-feira defronta o Benfica em Lisboa, recebe o Levante, numa altura em que vive uma crise sem paralelo nos últimos anos.

Liga espanhola:

Maiorca - Osasuna, 13h (Eleven 1)

Barcelona - Levante, 15h15 (Eleven 1)

Real Sociedad - Elche, 17h30 (Eleven 1)

Rayo Vallecano - Cádiz, 17h30 (Eleven 2)

Betis - Getafe, 20h (Eleven 1).

Na Alemanha e em França também se joga para o campeonato.

Liga alemã:

Bochum - Estugarda, 14h30 (Eleven 2)

Friburgo - Augsburgo, 16h30 (Eleven 3).

Liga francesa:

Bordéus - Rennes, 12h (Eleven 4)

Brest - Metz, 14h

Reims - Nantes, 14h

Troyes - Angers, 14h (Eleven 4)

Clermont - Mónaco, 16h (Eleven 4)

Marselha - Lens, 19h45 (Eleven 2).

À hora de almoço aquecem-se ainda os motores da Fórmula 1 no Grande Prémio da Rússia, 15.ª prova do Mundial, que arranca em Sochi, às 13h (Eleven3).