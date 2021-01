Esta quarta-feira vai ser rica em termos de futebol.

Por cá, joga-se a primeira partida dos quartos de final da Taça de Portugal, num confronto entre o Marítimo, da Liga, e o Estoril, líder da II Liga. O jogo está marcado para as 20h15, no Funchal.

Taça de Portugal, quartos de final:

Marítimo (I) - Estoril Praia (II), 20h15 (SportTV1).

De resto, este é um dia com vários jogos de Taça também em Espanha e em Itália, onde Cristiano Ronaldo vai tentar levar a Juventus às meias-finais da Taça italiana.

Taça de Espanha, oitavos de final:

Sevilha - Valência, 18h (SportTV4)

Almeria - Osasuna, 20h

Rayo Vallecano - FC Barcelona, 20h (SportTV3).

Taça de Itália, quartos de final:

Atalanta - Lazio, 16h45 (SportTV1)

Juventus - Spal, 19h45 (SportTV5).

Em Inglaterra também se vai jogar, mas para a 20.ª jornada da Premier League, com destaque para a armada portuguesa do Wolverhampton, que vai apadrinhar a estreia de Thomas Tuchel como treinador do Chelsea.

Liga inglesa, 20.ª jornada:

Burnley - Aston Villa, 18h (SportTV3)

Chelsea - Wolverhampton, 18h (SportTV2)

Brighton - Fulham, 19h30

Everton - Leicester, 20h15 (SportTV4)

Manchester United - Sheffield United, 20h15 (SportTV2).

De referir anda que nesta quarta-feira regressa a Portugal a seleção nacionald de andebol, que conseguiu no Egipto a melhor participação de sempre num Mundial, ao ficar em 10.º lugar.