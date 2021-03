Muito e bom desporto para ver este domingo. Até vai custar menos ter de ficar em casa, vai ver.

Como prato forte, temos o segundo jogo da seleção de sub-21 no Europeu. Depois de vencer a Croácia, a equipa de Rui Jorge defronta Inglaterra, na Eslovénia.

O jogo está marcado para as 21 horas, e antes disso há outros jogos que pode ver para perceber quem são os craques do futuro próximo.

Grupo C

Islândia – Dinamarca, 14h;

Rússia – França, 20h;

Grupo D

Croácia – Suíça, 17h;

Portugal – Inglaterra, 21h, RTP1.

No futebol sénior, prossegue a qualificação para o Campeonato do Mundo Qatar 2022.

Grupo B

Geórgia - Espanha, 17h (SportTV1);

Kosovo - Suécia, 19h45;

Grupo C

Bulgária - Itália, 19h45 (SportTV1);

Suíça - Lituânia, 19h45 (SportTV3);

Grupo D

Cazaquistão - França, 14h (SportTV1);

Ucrânia - Finlândia, 19h45

Grupo F

Dinamarca - Moldávia, 17h (SportTV4);

Áustria - Ilhas Faroé, 19h45

Israel - Escócia, 19h45;

Grupo I

Albânia - Inglaterra, 17h (SportTV5);

Polónia - Andorra, 19h45 (SportTV2);

San Marino - Hungria, 19h45;

Grupo J

Arménia - Islândia, 17h

Macedónia do Norte - Liechtenstein, 19h45

Roménia - Alemanha, 19:45 (SportTV5).

Por cá, jogam-se três partidas da II Liga, que entra na fase decisiva no que diz respeito subidas e descidas.

Académica - Vilafranquense, 11h15 (SportTV1);

Sporting da Covilhã - Casa Pia, 15h;

Benfica - Cova da Piedade, 16:00 (BTV).

Este domingo é também dia de dérbi. Um dos dérbis que mais história tem feito no desporto português. Falamos do futsal, com Benfica e Sporting a discutirem a Taça da Liga, a partir das 18h, em Sines.

Arranca ainda o Mundial de MotoGP, com a presença do português Miguel Oliveira no Grande Prémio do Qatar.

MotoGP, warm up, às 13:40 (SportTV2) e corrida, às 18:00 (SportTV2).

Moto3, warm up, às 12:40 (SportTV2) e corrida, às 15:00 (SportTV2)

Moto2, warm up, às 13:10 (SportTV2) e corrida, às 16:20 (SportTV2)

Também a categoria rainha do automobilismo tem a partida marcada para este domingo, com o Grande Prémio do Bahrain, que tem arranque marcado para as 16h, com transmissão na Eleven Sports 3.