A luta pelo título conhece nesta segunda-feira mais um capítulo, com o Benfica, campeão nacional e atual segundo classificado, a jogar na Madeira diante do Marítimo, enquanto o FC Porto, comandante da prova, se desloca a Paços de Ferreira, na 29.ª jornada.

O Benfica entra em campo primeiro, às 18h, num encontro em que não vai poder contar com Ruben Dias e Gabriel, castigados, nem com Grimaldo, lesionado há já algum tempo, e Taarabt, que se lesionou num tornozelo no domingo. Os encarnados têm um jogo tradicionalmente difícil pela frente, já que nas últimas três épocas não ganhou nos Barreiros.

O FC Porto pode entrar em campo pressionado, já que só joga às 21h15, e fá-lo na Mata Real, diante dos castores: uma equipa que venceu três dos quatro encontros que realizou após a paragem causada pela covid-19, sendo por isso uma das formações em melhor forma nesta retoma..

O primeiro jogo do dia, porém, coloca frente a frente dois vizinhos: o já praticamente condenado Desp. Aves recebe um tranquilo Moreirense.

Em Inglaterra, prossegue a 32.ª jornada da Premier League, com a partida entre o Crystal Palace e o Burnley, às 20h. Uma hora mais tarde, em Espanha, o Getafe mede forças com a Real Sociedad.

Agenda desta segunda-feira:

-Liga Portuguesa, 29.ª jornada:

Desp. Aves-Moreirense, 17:00 (SportTV2)

Marítimo-Benfica, 18:00 (SportTV1)

P. Ferreira-FC Porto, 21:15 (SportTV1).

- Liga Inglesa, 32ª jornada:

Crystal Palace-Burnley, 20:00 (SportTV2)

- Liga Espanhola, 32.ª jornada:

Getafe-Real Sociedad, 21:00 (Eleven Sports 1).

-Movimento Futebol Sem Género é recebido na secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, em Lisboa, às 15:30

- Assembleia geral ordinária da Federação Portuguesa de Basquetebol, para discussão e votação do relatório e contas relativo ao exercício de 2019, entre outros assuntos, por videoconferência, às 19:00.

- Assembleia geral extraordinária da Associação de Futebol de Lisboa, para aprovação da ata referente à reunião magna de 31 de outubro de 2019 e deliberação das propostas de alteração aos regulamentos das provas de futebol e de futsal, às 20:30