João Pedro Sousa fala pela primeira vez desde que assumiu o leme dos axadrezados. O clube do Porto continua os trabalhos nesta quarta-feira, com 15 minutos abertos à comunicaçao social, num dia em que outras equipas da Liga prosseguem os trabalhos de pré-época.

O tenista português Pedro Sousa estreia-se nesta quarta-feira no torneio de ténis em Wimbledon. A estreia do português era para ter sido na terça-feira, mas o jogo com o italiano Lorenzo Sonego foi adiado devido à chuva.

Do outro lado do Canal da Mancha, prossegue o Tour de França, com os portugueses Ruben Guerreiro e Rui Costa no pelotão que vai para a estrada na quinta etapa.