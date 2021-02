‘The Champioooooooons’.

Está de volta a Liga dos Campeões! Esta terça-feira arrancam os oitavos de final da prova e logo com um aperitivo daqueles que deixam água na boca a qualquer adepto de futebol.

O Barcelona e o Paris Saint-Germain defrontam-se num jogo que nos últimos anos tem ganhado o estatuto de clássico europeu, face à emoção que os confrontos costumam proporcionar.

Também nesta terça-feira, o Leipzig recebe um Liverpool em crise interna na Premier League e que olha para a Champions como possível boia de salvação da época.

Liga dos Campeões, oitavos de final, 1.ª mão

FC Barcelona- Paris Saint-Germain, 20h (Eleven Sports 1)

Leipzig- Liverpool, 20h (Eleven Sports 2).

Ainda para a Liga dos Campeões, Sérgio Conceição fará a antevisão ao jogo com a Juventus, marcado para quarta-feira. O treinador do FC Porto fala aos jornalistas às 12h30.

Em Portugal, a 19.ª jornada também fecha nesta terça-feira, com o Tondela a receber o Marítimo, com as duas equipas separadas por apenas um ponto e a precisarem de sair do fundo da tabela classificativa.

No andebol, destaque para o jogo do Sporting na Eslováquia. Os leões defrontam o Tatran Presov, às 19h45, em jogo da oitava jornada da Liga Europeia.