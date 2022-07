Não vamos mentir. O dia hoje vai ser pobre, pobre, muito pobre em termos futebolísticos.

Tanto assim é que o mais emocionante que temos no menu é o início do Estágio do Jogador.

Arranca nesta segunda-feira a 20.ª da iniciativa promovida pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e destinada a futebolistas sem clube, com o objetivo de preparar o regresso à competição.

O Estágio inclui para além dos treinos, cursos de formação e jogos de exibição com equipas de diversos escalões.

Nandinho (ex-Gil Vicente e Famalicão, entre outros) é o treinador da edição deste ano.

Assim sendo, a menos que seja um jogador de futebol no desemprego, esta segunda-feira não tem muito para lhe oferecer.

De resto, além dos jogos do Mediterrâneo, que prosseguem em Oran, a seleção de basquetebol despede-se da qualificação para o Mundial, onde já sabe que não vai marcar presença.

Portugal - Montenegro (Pavilhão Multiúsos de Odivelas), 19h.