Arrancam nesta terça-feira os quartos de final da Taça da Liga, com o Sporting a discutir com o Mafra a primeira vaga nas meias-finais da prova.

O líder da Liga recebe o atual quarto classificado da II Liga, numa partida agendada para as 20h15.

Para a mesma prova, Sérgio Conceição e Pepa fazem o lançamento do jogo entre o FC Porto e o P. Ferreira, marcado para quarta-feira.

Também Jorge Jesus e João Henriques, técnicos do Benfica e do V. Guimarães, respetivamente, fazem a antevisão do jogo que vai opor as duas equipas.

De resto, esta terça-feira reserva muito e bom futebol internacional, com jogos em Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha.

Liga espanhola, jogo antecipado da 19.ª jornada:

Real Madrid - Athletic Bilbau, 21:00 (Eleven Sports 1).

Liga alemã, 12.ª jornada.

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach, 17:30 (Eleven Sports 1)

Hertha Berlim - Mainz, 19:30 (Eleven Sports 3)

Werder Bremen - Borussia Dortmund, 19:30 (Eleven Sports 2)

Estugarda - Union Berlim, 19:30 (Eleven Sports 4).

Liga italiana, 12.ª jornada.

Udinese - Crotone, 17:30 (SportTV3)

Benevento - Lazio, 19:45 (SportTV3).

Liga inglesa, 13.ª jornada, até 17:

Wolverhampton - Chelsea, 18:00 (SportTV2)

Manchester City - West Bromwich, 20:00 (SportTV2).