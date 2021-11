Este sábado é dia de dérbi de Lisboa, entre o Belenenses e o Benfica. A dúvida é se vai mesmo ser jogado, tendo em conta o surto de Covid que afetou o conjunto azul e que foi divulgado na sexta-feira.

O jogo está marcado para as 20h30, mas muita tinta promete correr ainda ao longo do dia.

Antes disso, porém, jogam-se dois jogos da 12.ª jornada da Liga: o Famalicão-Portimonense e o Arouca-Boavista.

I Liga, 12.ª jornada:

Famalicão - Portimonense, 15:30 (SportTV1)

Arouca - Boavista, 18:00 (SportTV3)

Belenenses SAD - Benfica, 20:30 (SportTV1).

Na segunda Liga, também se joga a 12.ª jornada, com três jogos agendados para este sábado.

II Liga, 12.ª jornada:

Desportivo de Chaves - Mafra 11:00 (SportTV1)

Varzim - Penafiel, 14:00 (SportTV3)

Académico de Viseu - Vilafranquense, 15:30.

E lá por fora também há muito futebol para ver, com destaque para o ‘Carnaval’ antecipado que se prevê para o Brasil, com a final da Taça Libertadores.

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, vai tentar o ‘bi’ em anos consecutivos diante do Flamengo, que conquistou o título com Jesus há dois anos.

Taça Libertadores, final, no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai:

Flamengo- Palmeiras, 20h, SportTV2

Na Europa, há também muito e bom futebol para ver.

Liga alemã, 13.ª jornada:

Wolfsburgo - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 2)

Hertha Berlim - Augsburgo, 14:30

Colónia - Borussia Mönchengladbach, 14:30 (Eleven 3)

Bochum - Friburgo, 14:30

Greuther Fürth - Hoffenheim, 14:30 (Eleven 4)

Bayern Munique - Arminia Bielefeld, 17:30 (Eleven 1).

Liga italiana, 14.ª jornada:

Empoli - Fiorentina, 14:00

Sampdoria - Verona, 14:00

Juventus - Atalanta, 17:00 (SportTV4)

Veneza - Inter Milão, 19:45 (SportTV4).

Liga espanhola, 15.ª jornada:

Alavés - Celta de Vigo, 13:00 (Eleven 1)

Valência - Rayo Vallecano, 15:15 (Eleven 1)

Maiorca - Getafe, 17:30 (Eleven 2)

Villarreal - FC Barcelona, 20:00 (Eleven 1).

Liga francesa, 15.ª jornada:

Lille - Nantes, 16:00 (Eleven 5)

Nice - Metz, 20:00.

Liga inglesa, 13.ª jornada:

Arsenal - Newcastle, 12:30 (SportTV2)

Crystal Palace - Aston Villa, 15:00

Liverpool - Southampton, 15:00 (SportTV2)

Norwich - Wolverhampton, 15:00 (SportTV4)

Brighton - Leeds, 17:30 (SportTV2).

Nas modalidades, tanto em Portugal como lá por fora, também haverá muito em jogo.

Andebol

Vitória de Setúbal - Belenenses, 15:00

Madeira SAD - FC Gaia, 17:00

Xico Andebol - Maia/UMaia, 18:00

Águas Santas - Boa Hora, 18:00

Benfica - Sanjoanense, 18:30

Póvoa - Avanca, 19:00.

Futsal

Liga, 10.ª jornada:

Futsal Azeméis - Sporting, 14:00

Eléctrico - Fundão, 16:00

Sporting de Braga - Portimonense, 16:00

Benfica - Nun'Álvares, 17:00

Torreense - Candoso, 19:30.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 9.ª jornada:

Sporting de Tomar - HC Braga, 18:00

Sanjoanense - Oliveirense, 18:00

Turquel - Benfica, 21:00

Óquei de Barcelos - Juventude de Viana, 21:00.

Râguebi

Nacional - Divisão de Honra, 9.ª jornada:

Agronomia - Técnico, 14:00

Benfica - São Miguel, 15:00

CDUP - CDUL, 15:00

CR Évora - GDS Cascais, 15:00

Montemor - Académica, 15:00

Belenenses - Direito, 16:00.

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 11.ª jornada:

Benfica - Leixões, 14:30

Sporting - Esmoriz, 15:00

Sporting das Caldas - Castêlo da Maia, 16:00

Sporting de Espinho - São Mamede, 16:00

Académica de Espinho - Clube K, 17:00

VC Viana - Santo Tirso, 18:00

Vitória de Guimarães - Fonte do Bastardo, 18:00.

Ciclismo

Disputa-se a 1.ª edição da Liga dos Campeões de ciclismo de pista, competição organizada pela International Cycling Union (UCI) e pela Discovery Sports Events, 2.ª etapa, com a participação de Iúri Leitão e Maria Martins, no Cido Arena, em Panevézys, Lituânia, às 20:00 locais (18:00 em Lisboa, Eurosport).