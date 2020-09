Decidem-se nesta terça-feira três das equipas que vão seguir para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Entre elas, pode estar o Olympiakos de Pedro Martins e a sua armada lusa, que defrontam o Omonia, em Chipre, depois de ter vencido na primeira mão.

Dinamo Kiev-Gent e Ferencváros-Molde são as outras partidas do dia no play-off de acesso à Champions.

Em Inglaterra, Mourinho tem já um teste de fogo, numa partida frente ao Chelsea, na 4.ª ronda da Taça da Liga. O treinador português já anunciou que vai poupar os principais jogadores, tendo em vista o decisivo desafio para a Liga Europa agendado para… quinta-feira.

Em Espanha joga-se também, mas para a Liga, com a Real Sociedad a receber o Valência (18h) e o Betis a visitar o Getafe (20h30).

Por cá, está marcada para as 18 horas a assembleia geral da Sporting SAD, para deliberar sobre o relatório de gestão, as contas e a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2020. Em discussão estará também a aprovação da política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da SAD, elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2020/2021.

No andebol será também um dia importante para o Sporting, que joga a segunda mão da qualificação para a Liga Europeia. Depois do empate fora, a equipa de Rui Silva procura vencer o Dobrogea Sud Constanta, numa partida marcada para as 19h45, no pavilhão João Rocha.