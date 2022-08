Está preparado para um domingo cheio de desporto?

Depois de um Clássico «quentinho», neste domingo ainda há muito futebol para ver por cá e lá fora. O Maisfutebol preparou-lhe uma lista com os melhores eventos para acompanhar neste dia de verão quente.

Em Portugal, destaque para jogos da terceira jornada do campeonato, com o Casa Pia a receber o Boavista no Jamor (15h30), a deslocação do Marítimo ao Sp. Braga (18h00) e do encontro entre o Portimonense e V. Guimarães (20h30). Desenrolam-se ainda várias partidas da II Liga e da Liga 3.

Lá por fora, a escolha é variada no que concerne a futebol. Desde Inglaterra, a Espanha, Alemanha ou Itália, difícil é mesmo querer ver apenas um jogo.

O Milan de Rafael Leão desloca-se ao terreno da Atalanta (19h45), o Newcastle recebe o Manchester City (16h30), o PSG defronta o Lille (19h45), At. Madrid recebe o Villarreal (18h30) e o Barcelona visita a Real Sociedad (21h00).

Pela hora de jantar teremos ainda a Taça Intercontinental de sub-20, entre Benfica e Peñarol, que vamos acompanhar AO MINUTO (20h30).

Tem ainda o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, que conta com a participação do português Miguel Oliveira.

A AGENDA DESTE DOMINGO:

Liga, 3.ª jornada

Casa Pia - Boavista, 15h30 (SportTV1)

Sp. Braga - Marítimo, 18h00 (SportTV1)

Portimonense - V. Guimarães, 20h30 (SportTV1)

II Liga, 3.ª jornada

Feirense - Leixões, 11h00 (SportTV1)

Nacional - Mafra, 14h00 (SportTV+)

FC Porto B - Oliveirense, 15h30 (Porto Canal)

Liga alemã, 3.ª jornada

Eintracht Frankfurt - Colónia, 14h30 (Eleven 3)

Bochum - Bayern Munique, 16h30 (Eleven 3)

Liga italiana, 2.ª jornada

Empoli - Fiorentina, 17h30 (SportTV3)

Nápoles - Monza, 17h30 (SportTV2)

Atalanta - AC Milan, 19h45 (SportTV2)

Bolonha - Verona, 19h45 (SportTV3)

Liga inglesa, 3.ª jornada

Leeds - Chelsea, 14h00 (Eleven 1)

West Ham - Brighton, 14h00 (Eleven 2)

Newcastle - Manchester City, 16h30 (Eleven 1)

Liga espanhola, 2.ª jornada

Athletic Bilbau - Valência, 16h30 (Eleven 2)

Atlético de Madrid - Villarreal, 18h30 (Eleven 1)

Real Sociedad - FC Barcelona, 21h00 (Eleven 1)

Liga francesa, 3.ª jornada

Estrasburgo - Reims, 12h00 (Eleven 1)

Angers - Brest, 14h00

Clermont - Nice, 14h00 (Eleven 5)

Montpellier - Auxerre, 14h00

Toulouse - Lorient, 14h00

Rennes - Ajaccio, 16h05 (Eleven 4)

Lille - Paris Saint-Germain, 19h45 (Eleven 2)

Primeira ronda da Liga dos Campeões feminina

Twente (Países Baixos) - Benfica, 17h00

Prossegue a Volta a Espanha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar)

3.ª etapa:

Breda - Breda, 193,5 km

Terminam Campeonatos Europeus multidesportos Munique 2022 (horas de Lisboa):

Atletismo:

10.000 metros: Samuel Barata, 19h00

Canoagem, velocidade, com a participação de portugueses:

Final - KL2 200 metros - Hugo Costa, 08h21

Final B - C1 500 metros - Helder Silva, 09h45

Final - K2 1000 metros - Fernando Pimenta e João Duarte, 10h15

K1 500 metros - Teresa Portela, 12h21

K1 200 metros - Kevin Santos, 13h11

K2 500 metros - Final - João Ribeiro e Messias Baptista

Ciclismo:

Estrada, Corrida de fundo feminina - Maria Martins, 10h30

Ténis de mesa, com Shao Jieni, Marcos Freitas e Tiago Apolónia:

Finais de singulares masculinos e femininos.

Futebol de praia

Final da Taça de Portugal

MotoGP: Grande Prémio da Áustria, 13.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Red Bull Ring, em Spielberg (horas de Lisboa):

Moto3, warm up, às 08h00 (SportTV4) e corrida, às 10h00 (SportTV4)

Moto2, warm up, às 08h20 (SportTV4) e corrida, às 11h20 (SportTV4)

MotoGP, warm up, às 08h40 (SportTV4) e corrida, às 13h00 (SportTV4)

Voleibol

Jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2023, com a participação da seleção portuguesa sénior masculina (até 21).

Pool D:

Islândia - Portugal, 15h00 locais (16h00 em Lisboa)