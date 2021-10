Este é um sábado é dia de dilúvio de futebol em Portugal e não só.

Mas comecemos por cá, porque jogam entre si seis dos oito primeiros classificados da Liga.

O dérbi do Porto abre o dia com o FC Porto-Boavista, segue-se o Estoril-Benfica e o dia termina com o Sportin-V. Guimarães.

I Liga, 10.ª jornada

FC Porto - Boavista, 17:00 (SportTV1)

Estoril Praia - Benfica, 19:00 (SportTV2)

Sporting - Vitória de Guimarães, 21:15 (SportTV1).

E se por cá é assim, em Inglaterra antevê-se clima quente com portugueses ao barulho.

Sobretudo, no norte de Londres, onde o Tottenham de Nuno Espírito Santo recebe o Manchester United de Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, com a posição de Solskjaer cada vez mais delicada no banco dos red devils.

Liga inglesa, 10.ª jornada:

Leicester - Arsenal, 12:30 (SportTV2)

Burnley - Brentford, 15:00

Liverpool - Brighton, 15:00 (SportTV3)

Manchester City - Crystal Palace, 15:00 (SportTV2)

Newcastle - Chelsea, 15:00 (SportTV4)

Watford - Southampton, 15:00

Tottenham - Manchester United, 17:30 (SportTV3).

Na Alemanha entram em campo o Bayern Munique e o Borussia Dortmund, adversários na Liga dos Campeões de Benfica e Sporting, respetivamente.

Liga alemã, 10.ª jornada

Borussia Dortmund - Colónia, 14:30 (Eleven 3)

Bayer Leverkusen - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven 4)

Union Berlim - Bayern Munique, 14:30 (Eleven 2)

Friburgo - Greuther Fürth, 14:30

Arminia Bielefeld - Mainz, 14:30 (Eleven 5)

Eintracht Frankfurt - Leipzig, 17:30 (Eleven 2).

Em Espanha, o Barcelona, também adversário das águias na Champions entram em campo pela primeira vez depois do despedimento de Ronald Koeman.

Liga espanhola, 12.ª jornada

Elche - Real Madrid, 13:00 (Eleven 1)

Sevilha - Osasuna, 15:15 (Eleven 1)

Valência - Villarreal, 17:30 (Eleven 1)

FC Barcelona - Alavés, 20:00 (Eleven 1).

Liga francesa, 12.ª jornada

Metz - Saint-Étienne, 16:00 (Eleven 6)

Lyon - Lens, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana, 11.ª jornada

Atalanta - Lazio, 14:00 (SportTV1)

Verona - Juventus, 17:00 (SportTV4)

Torino - Sampdoria, 19:45 (SportTV3).

Nas modalidades também há muito por onde escolher neste sábado chuvoso, com destaque para o dérbi entre o Benfica e o Sporting, no voleibol.

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 6.ª jornada

Sporting de Espinho - VC Viana, 16:00

Esmoriz - Santo Tirso, 17:00

Académica de Espinho - Leixões, 18:00

São Mamede - Sporting das Caldas, 18:00

Benfica - Sporting, 20:30.

Andebol

8.ª jornada:

Benfica - Xico Andebol, 14:30 (BTV)

Maia/UMaia - Madeira SAD, 15:00

Avanca - Águas Santas, 15:00

Belenenses - Sporting da Horta, 15:30

Vitória de Setúbal - Póvoa, 18:00

FC Gaia - Sanjoanense, 18:00.

Futsal

Liga dos Campeões, fase principal:

Grupo 1:

Lucenec, Svk- Benfica, Por, 16:00 (Canal 11)

Grupo 2:

FK Dobovec, Slo - Sporting, Por, 19:00 (Canal 11).

Liga, 5.ª jornada:

Torreense - Sporting de Braga, 16:00

Candoso - Eléctrico, 16:00

Nun’Álvares - Fundão, 16:00

Modicus - Portimonense, 18:00.