A seleção nacional faz nesta terça-feira o primeiro treino sob as ordens de Fernando Santos para os jogos com Andorra (particular), França e Croácia (Liga das Nações).

Os jogadores concentraram-se na segunda e sobem ao relvado da Cidade do Futebol para iniciar o treino de campo.

Depois do treino, o selecionador nacional e um jogador fazem a antevisão à partida com Andorra, numa conferência de imprensa marcada para as 12h30.

Também a seleção de Andorra treina, mas no Estádio da Luz, palco da partida agendada para quarta-feira.

Nas modalidades, a equipa de voleibol do Sporting joga na Alemanha a segunda mão dos 16 avos de final da Taça Challenge diante do Helios Grizzlys Giesen, às 18 horas em Portugal.

Os leões entram em campo também no andebol, neste caso em partida do campeonato, frente à Sanjoanense, numa partida marcada para o Pavilhão João Rocha, às 21h.