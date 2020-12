Arranca nesta quarta-feira a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com o Sporting e o P. Ferreira, ambos da Liga, a defrontarem-se em Alvalade, às 21h15.

Antes disso, às 14h, Ac. Viseu e Académica discutem uma vaga nos oitavos de final da ‘Prova Rainha’, num jogo que se vai disputar em Viseu.

De resto, no que ao futebol europeu diz respeito, disputam-se nesta sexta-feira as jornadas inaugurais da Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha.

Também serão conhecidos os nomeados para os prémios FIFA (The Best FIFA Football Awards), numa cerimónia marcada para as 15h30.

Jogos nesta sexta-feira:

Taça de Portugal, 4.ª eliminatória, até 14:

Académico Viseu - Académica, 14h (Canal 11)

Sporting - Paços de Ferreira, 21h15 (TVI).

França

Liga francesa, 14.ª jornada:

Saint-Étienne - Angers, 20h (Eleven Sports 3).

Alemanha

Liga alemã, 11.ª jornada:

Wolfsburgo - Eintracht Frankfurt, 19h30 (Eleven Sports 1).

Itália

Liga italiana, 11.ª jornada:

Sassuolo - Benevento, 19h45 (SportTV3).

Espanha

Liga espanhola, 13.ª jornada:

Valladolid - Osasuna, 20h (Eleven Sports 2).

Inglaterra

Liga inglesa, 12.ª jornada:

Leeds United - West Ham, 20h (SportTV2).