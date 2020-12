Esta quarta-feira tem como prato forte mais dois jogos dos quartos de final da Taça da Liga. Depois de o Sporting ter agarrado a primeira vaga na final-four, Benfica e FC Porto procuram o passaporte para Leiria.

Os dragões recebem o P. Ferreira às 18h45, enquanto as aguias entram em campo às 21h com o V. Guimarães.

Também nesta quarta-feira vai ficar a conhecer-se o resultado do sorteio dos oitavos, dos quartos e das meias-finais da Taça de Portugal. O sorteio está marcado paea as 17h na Cidade do Futebol.

De resto, é dia de quarta-feira gorda em termos de futebol internacional, com jogos em Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Itália.

Todo o futebol que pode ver na lista abaixo.

Liga francesa, 15.ª jornada:

Angers - Estrasburgo, 18:00

Dijon - Lille, 18:00 (Eleven Sports 3)

Montpellier - Metz, 18:00

Nimes - Nice, 18:00

Reims - Nantes, 18:00

Bordéus - Saint-Étienne, 20:00

Lyon - Brest, 20:00

Mónaco - Lens, 20:00 (Eleven Sports 5)

Paris Saint-Germain - Lorient, 20:00 (Eleven Sports 3)

Rennes - Marselha, 20:00 (Eleven Sports 4).

Liga espanhola, jogo antecipado da 19.ª jornada:

FC Barcelona - Real Sociedad, 20:00 (Eleven Sports 1).

Taça de Espanha, 1.ª eliminatória:

Cardassar - Atlético de Madrid, 18:00 (SportTV4)

Terrassa - Valência, 18:00

Racing Murcia - Levante, 18:00

Rincon - Alavés, 20:00

Leioa - Villarreal, 20:00

Bunol - Elche, 20:00.

Liga alemã, 12.ª jornada:

Schalke 04 - Friburgo, 17:30 (Eleven Sports 1)

Arminia - Augsburgo, 19:30

Bayern Munique -Wolfsburgo, 19:30 (Eleven Spirts 2)

Hoffenheim - Leipzig, 19:30 (Eleven Sports 6)

Colónia - Bayer Leverkusen, 19:30.

Liga inglesa, 13.ª jornada:

Arsenal - Southampton, 18:00 (SportTV2)

Leeds United - Newcastle, 18:00

Leicester - Everton, 18:00 (SportTV5)

Fulham - Brighton, 20:00

Liverpool - Tottenham, 20:00 (SportTV2)

West Ham - Crystal Palace, 20:00 (SportTV5).

Liga italiana, 12.ª jornada:

Juventus - Atalanta, 17:30 (SportTV3)

Fiorentina - Sassuolo, 19:45

Génova - AC Milan, 19:45

Verona - Sampdoria, 19:45

Inter Milão - Nápoles, 19:45 (SportTV3)

Parma - Cagliari, 19:45

Spezia - Bolonha, 19:45.