Conhece-se neste sábado o ‘Campeão de inverno’, que é como quem diz o vencedor da Taça da Liga.

Frente a frente, os eternos rivais lisboetas. O Sporting, detentor do título, defronta o Benfica, clube com mais troféus na competição.

O jogo que decide o vencedor do primeiro título do ano disputa-se em Leira, a partir das 19h45, e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.

De resto, há muito pouco futebol para ver neste sábado, com exceção dois jogos da CAN e quatro da Taça de França.

Quartos de final da CAN

Gâmbia - Camarões, 16h

Burkina Faso - Tunísia, 19h

Taça de França, oitavos de final:

Nancy - Amiens, 15h15

Toulouse - Versallhes, 15h15

Reims - Bastia, 17h30

Marselha - Montpellier, 20h.

Não havendo futebol, há muito desporto para ver, quer nacional, quer internacional.

Andebol

Vitória de Setúbal - FC Gaia, 18h

Xico Andebol - Boa Hora, 18h

Sanjoanense - ABC/UMinho, 21h

Basquetebol

Liga, fase regular, 18.ª jornada

CAB Madeira - Vitória de Guimarães, 15h

Oliveirense - Imortal, 18h30

Académica - Benfica, 21h30.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 16.ª jornada:

Turquel - Óquei de Barcelos, 15h

Sporting - Oliveirense, 15h (Sporting TV)

Marinhense - FC Porto, 15h30

Parede - HC Braga, 21h00.

Voleibol

Liga, 2.ª fase, 7.ª jornada:

Série A:

Esmoriz - Benfica, 17h (SportTV2).

Futsal

Campeonato da Europa Países Baixos 2022:

Fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo C:

Eslováquia - Croácia, 13h30

Rússia - Polónia, 13h30

Grupo D:

Geórgia - Espanha, 16h30

Azerbaijão - Bósnia-Herzegovina, 16h30.