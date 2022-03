Concluídos os jogos europeus, regressam os campeonatos nacionais. Em Portugal, a 26.ª jornada abre na Luz com a receção ao Benfica ao Vizela.



Mas há mais futebol para ver. Desde logo na II Liga há dois jogos para seguir esta sexta-feira: Académica-Benfica B e Varzim-Académico de Viseu.



Em Espanha a ronda abre com o Atlético de Madrid, de Félix, diante do Cádiz. Também em França a jornada começa com portugueses em campo. O Lille, de Xeka, Fonte, Renato e Djaló, recebe o Saint-Étienne às 20h00.



Nota ainda para o duelo do Zamalek, de Jesualdo Ferreira, frente ao Wydad, referente à quarta jornada da Liga dos Campeões africana.



O que há para seguir esta sexta-feira:





Liga

Benfica - Vizela, 2h15 (BTV).

Liga dos Campeões Africana, fase de grupos, 4.ª jornada:

Grupo D

Zamalek- Wydad Athletic Club,16h00.

Liga espanhola

Atlético de Madrid - Cádiz, 20h00 (Eleven 1).

Ligue 1

Lille - Saint-Étienne, 20h00 (Eleven 2).

II Liga

Académica - Benfica B, 18h00 (SportTV+)

Varzim - Académico de Viseu, 18h00.