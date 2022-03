Findadas as jornadas das Ligas nacionais, é hora de decisões rumo ao Mundial 2022.



A seleção nacional concentra-se, esta segunda-feira, com vista ao play-off de acesso ao Qatar 2022. Fernando Santos vai orientar a primeira sessão de trabalho às 18h00, sendo que os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social.



No entanto, para quem desejar matar saudades do futebol, pode assistir ao Sporting-Famalicão, da Liga Revelação.



Esta segunda-feira vai realizar-se o Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. que contará com as participações de José Peseiro, Vítor Campelos e Paulo Fonseca, entre outros.



A agenda desta segunda-feira:



Treino da seleção nacional com vista ao play-off de apuramento ao Mundial 2022, 18h00

Liga Revelação: Sporting - Famalicão, 16h00

Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol a partir das 9h30