Aproxima-se o dia D para a Seleção Nacional e esta segunda-feira, Fernando Santos e um jogador farão a antevisão ao jogo decisivo frente à Macedónia, do play-off de acesso ao Mundial 2022.

A comitiva portuguesa treina a partir das 11h00 no Estádio do Dragão, e a partir das 12h30 começa a conferência de imprensa.

O dia não terá muito futebol, mas ainda assim teremos um benfiquista em campo: a partir das 19h00, a Grécia de Vlachodimos defronta Montenegro, numa partida de carácter particular.

Antes, às 17h00, a seleção de Cabo Verde tem também um particular frente a São Marino.

No ténis, prossegue o Masters 1000 de Miami, com vários jogos dos 16 avos de final. No quadro masculino, destaque para Daniil Medvedev: o número dois do mundo tem previsto defrontar Pedro Martínez a partir das 17h00.

No quadro feminino, Naomi Osaka, a tentar recuperar depois de vários meses afastada da competição, joga frente a Alison Riske às 18h30.