Portugal já se apurou para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022, mas ainda há cinco vagas por definir.

Na CONCACAF, o dia é de decisões. Costa Rica, Estados Unidos da América e México lutam por duas vagas de qualificação diretas, e entram em campo. Os costarriquenhos defrontam precisamente os norte-americanos, ao passo que os mexicanos recebem El Salvador. Há ainda um Jamaica-Honduras e um Panamá-Canadá.

Todos os jogos têm início às 02h05 da manhã, ou seja, já quinta-feira em Portugal.

Na zona da Oceânia, disputa-se também a final do play-off entre as Ilhas Salomão e a Nova Zelândia. O vencedor deste encontro, que tem início às 18h00, vai depois decidir a presença no Qatar precisamente com o quarto classificado da zona CONCACAF, que neste momento é a Costa Rica.

No futebol feminino, também dia de emoções fortes.

A partir das 15h30, Sporting e Sp. Braga discutem uma vaga na final da Taça de Portugal e meia-hora mais tarde é a vez de Famalicão e Amora entrarem em ação.

Na Liga dos Campeões, jogam-se também dois jogos da segunda mão dos quartos de final. Às 17h45, temos El Clasico entre Barcelona e Real Madrid, e às 20h00 o PSG recebe o Bayern Munique.

Por sua vez, no futsal é dia de campeonato, com dois jogos antecipados da 24.ª jornada. Às 16h00, o Benfica recebe o Modicus, e às 20h30 o líder Sporting joga no terreno do Torreense. Antes, às 20h00, Futsal Azeméis e Sp. Braga defrontam-se numa partida atrasada da 17.ª ronda.

Por último, no ténis prossegue o Masters 1000 de Miami. No quadro masculino o duelo Jannik Sinner e Francisco Cerundolo em início às 20h00, e no feminino Paula Badosa defronta Jessica Pegula às 18h00.