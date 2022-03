Terminados os compromissos das seleções, é hora de centrar atenções nos campeonatos nacionais.

A 28.ª jornada da Liga arranca na próxima sexta-feira com o embate entre Sp. Braga e Benfica. Por isso, Carvalhal e Veríssimo vão antecipar o jogo no Minho esta quinta-feira. O técnico minhoto vai falar aos jornalistas às 12h30, duas horas antes do homólogo encarnado.



Se já está com saudades de futebol, pode seguir os dois jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina. Wolfsburgo e Arsenal entram em campo às 17h45 e ao início da noite, jogam Lyon e Juventus.



No entanto, há mais desporto para ver esta quinta-feira. Desde logo o duelo entre o FC Porto e o Montpellier, da primeira mão do play-off de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.



Antes desse encontro, realiza-se o sorteio da fase de qualificação do Euro 2024.



O que há para seguir esta quinta-feira:



Conferência de imprensa de Carlos Carvalhal de antevisão ao Sp. Braga-Benfica a partir das 12h30

Conferência de imprensa de Veríssimo de antevisão ao Sp. Braga-Benfica a partir das 14h30

ANDEBOL

Liga dos Campeões, play-off, 1.ª mão.

FC Porto- Montpellier, 19h45 (Porto Canal).

Sorteio da fase de qualificação do Euro 2024, em Berlim, na Alemanha, às 17h00

2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina:



Wolfsburgo- Arsenal,17h45

Lyon- Juventus, 20h00.