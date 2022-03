Apesar de os campeonatos nacionais regressarem esta sexta-feira, os olhos vão estar postos no Qatar. A partir das 17h00, realiza-se o sorteio do Mundial 2022 e Portugal, cabeça de série, ficará a conhecer os seus oponentes na fase de grupos.



Mais tarde, às 20h15, volta, por fim, a Liga! Na Pedreira, Sp. Braga e Benfica dão o pontapé de saída na ronda 28 e pode seguir o jogo AO MINUTO, aqui.



Mas há mais futebol para ver. Desde logo o Leixões-Penafiel, encontro que marca o arranque da 28.ª jornada da II Liga. Na Alemanha a jornada começa com o duelo entre o Union Berlim e o Colónia.



Esta sexta-feira arrancam os treinos livres do Grande Prémio da Argentina, 3.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito Termas de Rio Hondo. Além disso, há ainda dois jogos do campeonato nacional de voleibol.



O que há para seguir esta sexta-feira:

Liga, 28.ª jornada

Sporting de Braga - Benfica, 20h15 (SportTV1)

Mundial 2022

Sorteio do Campeonato do Mundo Qatar 2022, no Centro de Exposições e Convenções de Doha, Qatar, às 17h00 (hora de Portugal Continental)

II Liga, 28.ª jornada

Leixões - Penafiel, 18h00 (SportTV+).

Bundesliga, 28.ª jornada

Union Berlim - Colónia, 19h30 (Eleven 1).

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio da Argentina, 3.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito Termas de Rio Hondo: teinos livres, às 14h50 (SportTV4) e 19h05 (SportTV4).

Voleibol

Benfica - Esmoriz, 19h00

Fonte do Bastardo - Sporting, 20h00 (hora de Portugal Continental)