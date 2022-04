O futebol não para.



Depois dos quartos de final da Liga Europa e da Liga Conferência, a Liga regressa em força esta sexta-feira. Há três jogos para seguir do escalão máximo do futebol nacional, importantes na luta pela permanência e pela Europa.



Mas há mais futebol para seguir tanto na II Liga como por essa Europa fora. Em Itália a luta pelo título está ao rubro e esta sexta-feira entram em campo o primeiro e segundo classificados com o Inter a jogar em casa da Spezia e com o Milan de Leão a receber o Génova.



Em Espanha a Real Sociedad abre a ronda diante do Betis de William e Rui Patrício enquanto em França o Monaco, de Gelson, visita o terreno do Rennes.



Pelo meio, às 12h00, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão ao FC Porto-Portimonense, da 30.ª jornada da Liga.



Ao final da tarde há dois encontros entre equipas portuguesas na Golden Cup, de hóquei patins: o Oliveirense-Óquei de Barcelos e o FC Porto-Sporting.

Tudo o que há para seguir esta sexta-feira:

Liga, 30.ª jornada

Arouca-Santa Clara, 15h30 (SportTV1)

Famalicão-Gil Vicente, 18h00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães-Paços de Ferreira, 20h30 (SportTV1).

Supertaça de Futebol de Praia, no Campo da Praia de Buarcos:

Sporting de Braga-Casa Benfica de Loures, 13h00 (Canal 11).

Liga espanhola, 32.ª jornada

Real Sociedad-Betis, 20h00 (Eleven 1).

Liga italiana, 33.ª jornada

Spezia-Inter Milão, 18h00 (SportTV2)

AC Milan-Génova, 20h00 (SportTV2).

Liga francesa, 32.ª jornada

Rennes-Mónaco, 20h00 (Eleven 2).

II Liga, 30.ª jornada

Desportivo de Chaves-Sporting da Covilhã, 11h00 (SportTV1)

Varzim-Casa Pia, 14h00 (SportTV2).

Quartos de final da Golden Cup de hóquei:

Oliveirense-Óquei de Barcelos, 17h15

FC Porto-Sporting, 19h45 (Porto Canal).