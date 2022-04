O Sporting de Braga desloca-se esta segunda-feira ao terreno do Estoril com a possibilidade de distanciar-se ainda mais do Gil Vicente, depois do empate dos galos em Famalicão.

Em caso de triunfo, os arsenalistas cavam uma diferença de 11 pontos para os gilistas. Já os canarinhos, que seguem no 10.º lugar, podem subir ao sétimo e colarem-se aos postos que dão acesso às competições europeias. Para tal, precisam de derrotar a formação bracarense.

Em Itália, há jogo grande em perspetiva. A Roma, treinada por José Mourinho, tem uma viagem complicada à casa do Nápoles e pretende consolidar o quinto posto da Serie A. Os napolitanos viram os rivais de Milão triunfarem nesta jornada e precisam de vencer para não se atrasarem na corrida pelo título.

O Barcelona também entra em campo esta noite.

A agenda desta segunda-feira:

I Liga, 30.ª jornada:

Estoril Praia - Sporting de Braga, 20:30 (SportTV1)

Liga espanhola, 32.ª jornada:

FC Barcelona - Cádiz, 20:00 (Eleven 1)

Liga italiana, jogos em atraso da 33.ª jornada:

Nápoles - Roma, 18:00 (SportTV1)

Atalanta - Verona, 20:00 (SportTV2)

Basquetebol

Liga, 2.ª fase, 4.ª jornada:

Póvoa - Lusitânia, 18:00.

Ciclismo

Volta aos Alpes, com a participação de Daniel Viegas (EOLO-Kometa), em Itália, até 22.