Estão de volta as emoções da Taça!

Depois da derrota pesada em Tondela (3-0), o Mafra recebe os beirões com lotação esgotada, na tentativa de dar a volta à desvantagem e carimbar o apuramento inédito para a final da prova.

Mas esta quarta-feira é recheada de futebol, com olhos postos em Inglaterra, onde se jogam quatro jogos em atraso. O destaque vai para o dérbi de Londres, com a receção do Chelsea ao Arsenal (19h45).

A Juventus recebe a Fiorentina na segunda mão das meias-finais da Taça de Itália, no mesmo dia em que se disputam vários jogos da 33.ª jornada da Ligue 1 e da La Liga.

Decorrem ainda partidas dos play-offs da NBA e o pré-evento do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, com a presença de Miguel Oliveira.

A agenda para esta quarta-feira:

Taça de Portugal, meias-finais, 2.ª mão:

Mafra - Tondela, 20:15 (SportTV1).

Taça Revelação, fase de grupos, 1.ª jornada:

Marítimo - Portimonense, 15:00

Liga espanhola, 33.ª jornada:

Atlético de Madrid - Granada, 18:00 (Eleven 1)

Celta de Vigo - Getafe, 19:00 (Eleven 2)

Osasuna - Real Madrid, 20:30 (Eleven 1)

Liga inglesa, jogos em atraso da 30.ª jornada:

Newcastle - Crystal Palace, 19:45

Manchester City - Brighton, 20:00 (SportTV2)

Liga inglesa, jogo em atraso da 25.ª jornada:

Chelsea - Arsenal, 19:45 (SportTV3)

Liga inglesa, jogo em atraso da 18.ª jornada:

Everton - Leicester, 19:45

Taça da Alemanha, meias-finais:

Leipzig - Union Berlim, 19:45 (SportTV6)

Liga italiana, jogo em atraso da 19.ª jornada:

Udinese - Salernitana, 17:45.

Taça de Itália, meias-finais, 2.ª mão:

Juventus - Fiorentina, 20:00 (SportTV5)

Liga francesa, 33.ª jornada:

Bordéus - Saint-Étienne, 18:00

Lorient - Metz, 18:00

Mónaco - Nice, 18:00 (Eleven 4)

Reims - Lille, 18:00 (Eleven 2)

Troyes - Clermont, 18:00 (Eleven 5)

Angers - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven 2)

Brest - Lyon, 20:00 (Eleven 5)

Lens - Montpellier, 20:00

Marselha - Nantes, 20:00 (Eleven 4)

Estrasburgo - Rennes, 20:00 (Eleven 6)

Basquetebol

Taça da Europa, final, 1.ª mão.

NBA, play-offs, 2.º jogo:

Boston Celtics - Brooklyn Nets, 00:00 (dia 21 em Lisboa)

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers, 01:00 (dia 21 em Lisboa, SportTV3)

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls, 02:30 (dia 21 em Lisboa, SportTV1)

Motociclismo

Pré-evento do Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

Miguel Oliveira, piloto da Red Bull KTM Factory Racing, conduz a sua RC16, acompanhado por adeptos, da cidade de Portimão ao Autódromo Internacional do Algarve, das 16:00 às 18:00.

A anteceder a largada, Miguel Oliveira é recebido pela presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes, e dá as boas-vindas aos fãs.