É já esta quinta-feira. FC Porto e Sporting voltam a encontrar-se em mais um Clássico do futebol português que promete ser bem quentinho, ainda com os últimos duelos entre as duas equipas em mente.

Depois do triunfo por 2-1 em Alvalade, os dragões terão casa cheia para tentar carimbar a final da Taça de Portugal. Do outro lado, Ruben Amorim já deu o título como perdido e no Jamor pode estar a salvação da época leonina. O apito inicial é às 20h15 e há um bom espetáculo em perspetiva.

Em Espanha e Inglaterra, ainda se disputam jogos da 30.ª e 33.ª jornada, respetivamente, mas os olhos certamente vão estar postos na Invicta.

A agenda para esta quinta-feira:

Taça de Portugal, meias-finais, 2.ª mão:

FC Porto - Sporting, 20:15 (TVI)

Liga espanhola, 33.ª jornada:

Espanyol - Rayo Vallecano, 18:00 (Eleven 2)

Levante - Sevilha, 18:00 (Eleven 1)

Cádiz - Athletic Bilbau, 19:00 (Eleven 3)

Real Sociedad - FC Barcelona, 20:30 (Eleven 1)

Liga inglesa, jogo em atraso da 30.ª jornada:

Burnley - Southampton, 19:45 (SportTV2).

Andebol

Jogo do grupo 5 de qualificação para o Euro feminino 2022, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé:

5.ª jornada:

Portugal - Hungria, 19:00 (Canal 11).

Basquetebol

NBA, play-offs, 3.º jogo:

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies, 00:30 (dia 22 em Lisboa, SportTV1)

Utah Jazz - Dallas Mavericks, 02:00 (dia 22 em Lisboa, SportTV5)

Denver Nuggets - Golden State Warriors, 03:00 (dia 22 em Lisboa, SportTV1)