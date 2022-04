Este domingo prossegue a 32.ª jornada da Liga, e pode haver campeão.

O Sporting recebe o Gil Vicente às 20h30, em Alvalade, e se não ganhar, o FC Porto conquista o título no sofá, mesmo antes de entrar em campo na última jornada em casa do Benfica.

Antes, às 15h30, o Vitória de Guimarães recebe o Santa Clara, e às 18h00, o Moreirense joga frente ao Boavista, num duelo importante na luta pela permanência.

Na II Liga, o dia também promete. Às 14h00, Rio Ave e Casa Pia, duas equipas candidatas à subida, defrontam-se em Vila do Conde. Antes, às 12h45, o Feirense recebe o Trofense, e às 11h00, o Benfica B joga em casa do Vilafranquense.

Em Inglaterra, o dia é de grandes jogos, com destaque para o duelo do Leicester, de Ricardo Pereira, em casa do Tottenham, e para a deslocação do Arsenal, de Cédric e Nuno Tavares, ao terreno do West Ham.

Em Itália, a luta pelo título está ao rubro e pode ter novos desenvolvimentos este domingo. Às 14h00, o líder Milan, de Rafael Leão, recebe a Fiorentina. Três horas depois, o Inter de Milão joga em Udine frente à Udinese. O dia termina às 19h45, com a receção da Roma, de Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira, ao Bolonha.

Em Espanha, destaque para o Barcelona-Maiorca, às 20h00, e em França há clássico entre o Marselha e o Lyon, de Anthony Lopes, também às 19h45.

Mas há muito mais para ver.

No futsal, o Sporting disputa a final da Liga dos Campeões a partir das 16h00 (vai poder acompanhar aqui no Maisfutebol). O adversário é o mesmo da época passada, o Barcelona, e os leões tentam repetir as conquistas de 2019 e 2021. O jogo tem transmissão no Canal 11 e na Eleven.

Três horas antes, o Benfica, derrotado pelo Barça nas «meias», mede forças com o ACCS, de Ricardinho, no jogo de atribuição do terceiro lugar.

No hóquei em patins, é dia de dérbi. Às 17h30, o Sporting recebe o Benfica no João Rocha em jogo da 25.ª jornada. Antes, às 15h00, o FC Porto defronta o Sporting de Tomar (Porto Canal).

É também dia das finais do Estoril Open.

A primeira, a de pares, conta com uma dupla portuguesa: a partir das 13h00, Nuno Borges e Francisco Cabral defrontam Maximo González e Andre Goransson. O Maisfutebol transmitará em direto esse encontro.

Depois, às 15h30, é a vez da final de singulares, que opõe o norte-americano Frances Tiafoe e o argentino Sebastián Baez. A partida terá transmissão na CNN e aqui no Maisfutebol.

Por fim, é também dia de Moto GP: a partir das 13h00 (SportTV4), Miguel Oliveira parte da 21.ª posição para o Grande Prémio de Espanha, e Jerez.

Os jogos deste domingo:

I Liga, 32.ª jornada, até 02:

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 15:30 (SportTV1)

Moreirense - Boavista, 18:00 (SportTV3)

Sporting - Gil Vicente, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 32.ª jornada:

Vilafranquense - Benfica B, 11:00 (SportTV1)

Feirense - Trofense, 12:45 (SportTV3)

Rio Ave - Casa Pia, 14:00 (SportTV+).

Liga francesa, 35.ª jornada (horas de Lisboa):

Troyes - Lille, 12:00 (Eleven 3)

Brest - Clermont, 14:00

Lorient - Reims, 14:00

Mónaco - Angers, 14:00 (Eleven 3)

Montpellier - Metz, 14:00 (Eleven 5)

Bordéus - Nice, 16:05 (Eleven 3)

Marselha - Lyon, 19:45 (Eleven 2).

Liga inglesa, 35.ª jornada, até 02:

Everton - Chelsea, 14:00 (SportTV2)

Tottenham - Leicester, 14:00

West Ham - Arsenal, 16:30 (SportTV2).

Liga italiana, 35.ª jornada, até 02 (horas de Lisboa):

Juventus - Veneza, 11:30 (SportTV6)

Empoli - Torino, 14:00

AC Milan - Fiorentina, 14:00 (SportTV6)

Udinese - Inter Milão, 17:00 (SportTV6)

Roma - Bolonha, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 34.ª jornada, até 02 (horas de Lisboa):

Elche - Osasuna, 13:00 (Eleven 2)

Granada - Celta de Vigo, 15:15 (Eleven 2)

Rayo Vallecano - Real Sociedad, 17:30 (Eleven 2)

FC Barcelona - Maiorca, 20:00 (Eleven 1).