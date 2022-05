A antepenúltima jornada da Liga termina esta segunda-feira, e com mais um jogo com contas importantes: as da permanência.

O Tondela está na linha de água, e joga em Paços de Ferreira a partir das 20h15 a saber que uma vitória os deixa no lugar do play-off e a um ponto da salvação direta. Os pacenses, por ser turno, têm a vida tranquila.

Mas não é só por cá que rola a bola.

Em Inglaterra, o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot recebe o Brentford (20h15). Os red devils têm a vida cada vez mais complicada no que respeita ao apuramento para a Champions, e um empate ou uma derrota pode mesmo confirmar o «adeus» a esse objetivo.

Na Alemanha, é dia de dois grandes jogos, ambos às 19h30. Em Leverkusen, o Bayer recebe o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência, ao passo que o Leipzig, de André Silva, visita o terreno do Borussia Monchengladbach.

Em Espanha, o Getafe, de Florentino, recebe o Betis, de William Carvalho e Rui Silva, a partir das 20h00.

Os jogos desta segunda-feira:

I Liga, 32.ª jornada:

Paços de Ferreira - Tondela, 20:15 (SportTV1).

Liga inglesa, 35.ª jornada:

Manchester United - Brentford, 20:00 (SportTV2).

Liga italiana, 35.ª jornada (horas de Lisboa):

Atalanta - Salernitana, 19:45 (SportTV6).

Liga espanhola, 34.ª jornada (horas de Lisboa):

Getafe - Betis, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã, jogos em atraso da 32.ª jornada (horas de Lisboa):

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt, 19:30 (Eleven 3)

Borussia Mönchengladbach - Leipzig, 19:30 (Eleven 2).