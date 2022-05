Habemus campeão?

Chegou um dos dias mais esperados do futebol português. O Clássico entre Benfica e FC Porto já costuma caracterizar-se pela carga emocional, mas o deste sábado (18h00) acarreta muito mais do que isso. De um lado, já sem conseguir ir além do terceiro lugar, os encarnados vão a campo pelo orgulho e para tentar travar a festa do rival. Do outro, os dragões, à espera de repetir o feito de 2011 e festejar o 30.º título de campeão nacional em pleno Estádio da Luz.

O conjunto de Sérgio Conceição precisa apenas de um empate para garantir a conquista da Liga, mas até tem outro «match point» neste dia. Se perder diante do Benfica, o FC Porto vai estar atento ao que o Sporting fará no Algarve. Os leões entram em campo às 20h30, já com conhecimento do resultado do Clássico.

Nesta 33.ª jornada, o Moreirense está «com a corda ao pescoço». Os minhotos defrontam o Estoril e, caso não vençam, ficam sem hipóteses de garantir a permanência de forma direta.

Também na penúltima jornada, a luta pelas decisões na II Liga está ao rubro.

O líder Rio Ave joga em casa do Sp. Covilhã, que ocupa o 16.º posto e primeiro abaixo da linha de água. Com menos dois pontos do que os vilacondenses, o terceiro, Casa Pia, recebe o Vilafranquense. O Ac. Viseu pode garantir a permanência na deslocação à Madeira, onde defronta o Nacional.

Lá por fora, destaque para a visita dos Wolves a Stamford Bridge e para o jogo do dia na Premier League. Depois de carimbar o acesso à final da Champions, o Liverpool tem encontro marcado com o Tottenham em Anfield Road. Os reds estão a apenas um ponto do Man. City e uma vitória coloca pressão no rival.

Nota ainda para a Taça de França, que se discute a partir das 20h00, entre Nice e Nantes.

Há ainda dérbi lisboeta em voleibol, além do encerramento da fase regular do campeonato de hóquei em patins.

A AGENDA DESTE SÁBADO:

I Liga, 33.ª jornada:

Estoril Praia - Moreirense, 15:30 (SportTV1)

Benfica - FC Porto, 18:00 (BTV)

Portimonense - Sporting, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 33.ª jornada:

Mafra - Leixões, 11:00

Penafiel - FC Porto B, 11:00 (SportTV1)

Benfica B - Feirense, 14:00 (BTV)

Sporting da Covilhã - Rio Ave, 14:00 (SportTV+)

Casa Pia - Vilafranquense, 15:30 (SportTV4)

Nacional - Académico de Viseu, 15:30

Liga 3, 2.ª fase, play-off de subida, meias-finais, 1.ª mão:

Alverca - União de Leiria, 17:00 (Canal 11)

Taça de França, final:

Nice - Nantes, 20:00

Liga dos Campeões Africana, meias-finais, 1.ª mão:

Petro de Luanda, Ang - Wydad, Mar, 14:00

Al Ahly, Egi - ES Sétif, Arg, 20:00

Liga alemã, 33.ª jornada:

Friburgo - Union Berlim, 14:30 (Eleven 5)

Hoffenheim - Bayer Leverkusen, 14:30 (Eleven 3)

Colónia - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven 4)

Greuther Fürth - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 2)

Hertha Berlim - Mainz, 17:30 (Eleven 2)

Liga espanhola, 35.ª jornada:

Maiorca - Granada, 13:00 (Eleven 1)

Athletic Bilbau - Valência, 15:15 (Eleven 1)

Celta de Vigo - Alavés, 17:30 (Eleven 1)

Cádiz - Elche, 17:30 (Eleven 6)

Betis - FC Barcelona, 20:00 (Eleven 6)

Liga italiana, 36.ª jornada:

Torino - Nápoles, 14:00 (SportTV5)

Sassuolo - Udinese, 17:00 (SportTV5)

Lazio - Sampdoria, 19:45 (SportTV6)

Liga francesa, 36.ª jornada:

Brest - Estrasburgo, 16:00

Liga inglesa, 36.ª jornada:

Brentford - Southampton, 15:00

Burnley - Aston Villa, 15:00

Chelsea - Wolverhampton, 15:00 (SportTV2)

Crystal Palace - Watford, 15:00

Brighton - Manchester United, 17:30 (SportTV2)

Liverpool - Tottenham, 19:45 (SportTV2)

Futsal

Liga, 25.ª jornada:

Sporting - Candoso, 15:00

Nun'Álvares - Torreense, 15:00

Fundão - Viseu 2001, 16:00

Eléctrico - Quinta dos Lombos, 16:00

Modicus - Futsal Azeméis, 16:00

Portimonense - Benfica, 18:00

Leões Porto Salvo - Sporting de Braga, 19:00

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 26.ª e última jornada:

Benfica - Parede, 18:00

Juventude de Viana - Sporting, 18:00

Valongo - Paço de Arcos, 18:00

HC Braga - Marinhense, 18:00

Oliveirense - Turquel, 18:00

Sporting de Tomar - Óquei de Barcelos, 18:00

Sanjoanense - FC Porto, 18:00

Andebol

26.ª jornada:

Belenenses - Vitória de Setúbal, 15:00

Sanjoanense - Benfica, 15:00

FC Gaia - Madeira SAD, 15:00

Boa Hora - Águas Santas, 16:30

ABC/UMinho - Sporting da Horta, 17:30

Avanca - Póvoa, 18:00

Sporting - FC Porto, 18:00 (Sporting TV/Porto Canal)

Maia/UMaia - Xico Andebol, 19:00

NBA, play-offs, meias-finais de conferência, 3.º jogo (horas de Lisboa):

Milwaukee Bucks - Boston Celtics, 20:30 (SportTV5)

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies, 01:30 (dia 08 em Lisboa, SportTV2)

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates). 2.ª etapa: Budapeste (Hungria) - Budapeste (Hungria), 9,2 km (CRI).

Râguebi

Lusitanos XV, Por - Black Lion, Geo, 15:00.

Voleibol

Liga, 3.ª fase, elite, play-off final, apuramento de campeão, 3.º jogo:

Benfica - Sporting, 20:30 (BTV)