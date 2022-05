A caminho da última jornada da Liga, é hora de virar atenções para o futebol internacional. E esta quarta-feira não faltam jogos para seguir.



Desde logo há um duelo importante na luta pelo título com a visita do Manchester City ao Molineux, casa da armada lusa do Wolverhampton. Um jogo importante para os campeões ingleses na luta pelo título depois da vitória do Liverpool, na terça-feira.



Em Itália é dia de final da Taça entre Juventus e Inter de Milão. A Vecchia Signora vai tentar alcançar o primeiro título da época enquanto os campeões pretendem agarrar o segundo troféu da temporada após já ter conquistado a Supertaça.



Por último, em Espanha prossegue a luta pela permanência e pelos lugares que dão entrada direta na Liga dos Campeões. O Sevilha recebe o Maiorca a partir das 19h30, uma hora antes do Atlético de Madrid que visita o Elche.



O que há para ver esta quarta-feira:





Itália



Juventus - Inter Milão, 20h00 (SportTV2).

Liga francesa, jogos em atraso da 36.ª jornada

Nice - Saint-Étienne, 18h00 (Eleven 5)

Nantes - Rennes, 20h00 (Eleven 2).

Premier League, jogo em atraso da 21.ª jornada

Leicester - Norwich, 19h45.

Premier League, jogos em atraso da 33.ª jornada

Leeds - Chelsea, 19h30 (SportTV4)

Wolverhampton - Manchester City, 20h15 (SportTV1).

Premier League, jogo em atraso da 30.ª jornada

Watford - Everton, 19h45.

Liga espanhola, 36.ª jornada

Alavés - Espanyol, 18h00

Osasuna - Getafe, 18h00

Sevilha - Maiorca, 19h30

Elche - Atlético de Madrid, 20h30.

46.º Congresso Ordinário da UEFA, no Centro de Congressos e Exposições Messe Wien, em Viena, Áustria, às 09h00, seguido de conferência de imprensa do presidente da UEFA, Aleksander Čeferin.