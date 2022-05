Estamos quase no fim de semana, mas as jornadas de meio da semana ainda não terminaram. Em Inglaterra, por exemplo, há dérbi pelas contas da Champions.

O Tottenham e o Arsenal, de Nuno Tavares e Cédric, lutam por uma vaga na Liga dos Campeões e defrontam-se esta noite, a partir das 19h45.

A bola também rola em Espanha, onde o campeão Real Madrid recebe o Levante.

No basquetebol, é dia de play-offs da Liga: o Benfica recebe o Póvoa às 19h00, a Oliveirense defronta o CAB Madeira às 20h30.

Na madrugada de sexta-feira, prosseguem os play-offs da NBA. Às 00h00, os Philadelphia 76ers recebem os Miami Heat, e às 02h30 os Phoenix Suns jogam em Dallas com os Mavericks.

No ciclismo, prossegue a Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates). Há também a Volta à Hungria, com a participação de Iuri Leitão (Caja Rural).

No ténis, prossegue o Masters 1000 de Roma, com jogos dos oitavos de final tanto do quadro masculino como do feminino a partir das 10h00.

Os jogos desta quinta-feira:

Liga inglesa, jogo em atraso da 22.ª jornada:

Tottenham - Arsenal, 19:45 (SportTV1).

Liga espanhola, 36.ª jornada (horas de Lisboa):

Real Socidad - Cádiz, 18:00 (Eleven 1)

Rayo Vallecano - Villarreal, 19:00 (Eleven 2)

Real Madrid - Levante, 20:30 (Eleven 1).

Torneio de Desenvolvimento da UEFA, com a participação da seleção portuguesa de sub-16 feminina, em Bragança:

Portugal – Islândia, 16:00 (Estádio São Sebastião, em Mirandela).