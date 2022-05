Benfica e Paços Ferreira dão início à despedida do campeonato nacional de 2021/22, esta sexta-feira. Já com a situação resolvida, encarnados e castores abrem a jornada 34 da Liga portuguesa, num encontro em que são esperadas várias mudanças, até porque Nélson Veríssimo – que também se despede do banco das águias – chamou vários jovens da formação para a viagem ao Norte. O pontapé de saída dá-se às 20h15 e poderá acompanhar as incidências da partida ao minuto no Maisfutebol.

Também na II Liga se disputam jogos da derradeira ronda. Neste caso, logo ao início da tarde (15h30), há clássico de equipas B, com a formação secundária do FC Porto a receber o Benfica. Já o Académico de Viseu, que garantiu a permanência na última jornada, defronta o Penafiel às 18h00.

Esta sexta-feira marca também o arranque do Grande Prémio de França em Moto GP. Os treinos livres decorrem pela manhã, com a presença do português Miguel Oliveira (KTM).

A AGENDA DESTA SEXTA-FEIRA:

I Liga, 34.ª jornada:

Paços de Ferreira - Benfica, 20:15 (SportTV1)

II Liga, 34.ª jornada:

FC Porto B - Benfica B, 15:30 (Porto Canal)

Académico de Viseu - Penafiel, 18:00 (SportTV+)

Liga dos Campeões Africanos, meias-finais, 2.ª mão:

Wydad - Petro de Luanda, 20:00

Futsal, 26.ª jornada:

Quinta dos Lombos - Sporting, 18:00

Basquetebol

Liga, play-off, quartos de final, 1.º jogo:

FC Porto – Imortal, 19:00 (Porto Canal)

Sporting – Lusitânia, 20:30 (Sporting TV)

Liga, play-out, 1.º jogo:

Vitória de Guimarães - Illiabum, 20:30

NBA, play-offs, meias-finais de conferência, 6.º jogo (horas de Lisboa):

Milwaukee Bucks - Boston Celtics, 00:30 (dia 14 em Lisboa, SportTV1)

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies, 03:00 (dia 14 em Lisboa)

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates). 7.ª etapa: Diamante - Potenza, 196 km.

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio de França, 7.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), em Le Mans:

Moto3, treinos livres, às 08:00 (SportTV4) e 12:15 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 08:55 (SportTV4) e 13:10 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 09:55 (SportTV4) e 14:10 (SportTV4)