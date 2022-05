É dia de decisões na II Liga.

Logo pela manhã, Casa Pia, Rio Ave e Desportivo de Chaves vão definir a ordem dos três primeiros classificados do segundo escalão, com os gansos a defrontarem o Leixões, enquanto os vilacondenses recebem os flavienses.

Mas, no fundo da tabela, também ainda há muito por decidir. O Varzim (17.º, com 32 pontos) recebe o Mafra e o Sp. Covilhã (16.º, 33) joga na Amadora, numa altura em que as duas equipas já só podem ambicionar o play-off de manutenção.

No principal escalão, há dois dérbis do Minho: Famalicão-Sp. Braga e V. Guimarães-Gil Vicente, este último com a particularidade de ser jogado à porta fechada.

Decorrem ainda as penúltimas jornadas em Espanha, Itália e Inglaterra.

A AGENDA DESTE DOMINGO:

I Liga, 34.ª e última jornada:

Famalicão - Sporting de Braga, 18:00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 34.ª e última jornada:

Leixões - Casa Pia, 11:00 (SportTV2)

Rio Ave - Desportivo de Chaves, 11:00 (SportTV1)

Feirense - Nacional, 15:00 (Canal 11)

Estrela da Amadora - Sporting da Covilhã, 15:30 (SportTV1)

Varzim - Mafra, 15:30 (SportTV4)

Liga 3, 2.ª fase, play-off de subida, meias-finais, 2.ª mão:

União de Leiria - Alverca, 17:00 (Canal 11)

Liga feminina, 2.ª fase, 13.ª jornada

Apuramento de campeão:

Marítimo - Torreense, 11:00

Sporting - Sporting de Braga, 15:00

Famalicão - Benfica, 15:00

Manutenção/descida:

Condeixa - Estoril Praia, 16:00

Valadares Gaia - Atlético, 16:00

Gil Vicente - Ouriense, 16:00

Varzim - Amora, 16:00.

Liga italiana, 37.ª jornada:

Bolonha - Sassuolo, 11:30 (SportTV3)

Nápoles - Génova, 14:00 (SportTV6)

AC Milan - Atalanta, 17:00 (SportTV3)

Cagliari - Inter Milão, 19:45 (SportTV2)

Liga inglesa, 37.ª jornada:

Tottenham - Burnley, 12:00 (SportTV2)

Aston Villa - Crystal Palace, 14:00

Leeds - Brighton, 14:00

Watford - Leicester, 14:00

West Ham - Manchester City, 14:00 (SportTV2)

Wolverhampton - Norwich, 14:00 (SportTV3)

Everton - Brentford, 16:30 (SportTV2)

Liga espanhola, 37.ª jornada:

Athletic Bilbau - Osasuna

Atlético de Madrid - Sevilha (Eleven 3)

Betis - Granada (Eleven 5)

Celta de Vigo - Elche

Maiorca - Rayo Vallecano

Getafe - FC Barcelona (Eleven 2)

Cádiz - Real Madrid (Eleven 1)

Espanyol - Valência

Levante - Alavés (Eleven 6)

Villarreal - Real Sociedad (Eleven 4)

Basquetebol

NBA, play-offs, meias-finais de conferência, 7.º jogo:

Miami Heat - Philadelphia 76ers

Phoenix Suns - Dallas Mavericks

Boston Celtics - Milwaukee Bucks, 20:30

Liga, play-off, quartos de final, 2.º jogo

Lusitânia - Sporting, 14:00 locais (15:00 em Lisboa)

Imortal - FC Porto, 15:00

Liga, play-out, 2.º jogo

Vitória de Guimarães - Illiabum, 15:00

Campeonato Elite de futebol de praia, 1.ª fase, 5.ª jornada:

Leixões - Sporting, 13:00

Casa Benfica Loures - Varzim, 14:15

Acd Sótão -Buarcos, 15:30

Sporting de Braga - S.Domingos, 16:45.

Futsal

Liga, 26.ª jornada:

Torreense - Modicus, 15:00.

Hóquei em patins

Liga Europeia, termina final four, no Palácio dos Desportos de Torres Novas.

Final, 15:00 (A Bola TV)

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio de França, 7.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), em Le Mans:

Moto3, warm up, às 08:00 (SportTV4), e corrida, às 10:00 (SportTV4)

Moto2, warm up, às 08:20 (SportTV4), e corrida, às 11:20 (SportTV4)

MotoGP, warm up, às 08:40 (SportTV4), e corrida, às 13:00 (SportTV4)