É dia de final.



A Roma de José Mourinho, Sérgio Oliveira e Rui Patrício vão tentar conquistar a primeira edição da Liga Conferência frente ao Feyenoord, em Tirana, na Albânia. O técnico português pode conseguir juntar mais um título europeu ao seu vasto palmarés.



Este é o prato forte de um dia com muito desporto para seguir. Desde logo, João Almeida, Rui Costa e Rui Oliveira prosseguem a participação no Giro com a 17.ª etapa que vai ligar Ponte di Legno a Lavarone, um percurso de 168 km.



Há um duelo de basquetebol, referente às meias-finais do play-off, entre Oliveirense e Benfica, e outro de hóquei entre Benfica e Valongo.



Na véspera de Portugal entrar em campo, há dois encontros dos quartos de final do Europeu de sub-17 esta terça-feira: Países Baixos-Itália e Alemanha-França.



Nota ainda para o quarto dia do torneio de Roland Garros com os primeiros jogos da segunda ronda.



O que há para seguir esta quarta-feira:





Final da Liga Conferência na Arena Nacional, em Tirana entre Roma e Feyenoord (20h00, SIC)



Campeonato da Europa de sub-17, em Israel

Quartos de final

Alemanha - França, 15h30 (Estádio Haberfeld)

Países Baixos - Itália, 18h00 (Estádio Netanya).



Basquetebol



Liga, play-off, meias-finais, 3.º jogo:

Oliveirense - Benfica, 19h00.



Ciclismo



Prossegue Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates) com a 17.ª etapa: Ponte di Legno - Lavarone, 168 km.

Prossegue Volta à Noruega, com a participação de Iúri Leitão (Caja Rural) na segunda etapa;



Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, apuramento de campeão, quartos de final, 3.º jogo:

Benfica - Valongo, 20h00.



Ténis



Prossegue torneio de Roland Garros, masculinos e femininos, em Paris, com a participação de João Sousa e de Francisco Cabral em pares;