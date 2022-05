Esta segunda-feira, não vamos mentir, não há muito futebol para ver. O grande destaque é às 20h00, com a final da Liga dos Campeões africana, entre o Al Ahly e o Wydad.

Por cá, a Seleção Nacional continua a preparação para o jogo com a Espanha, para a Liga das Nações, e há treino às 17h00, na Cidade do Futebol.

Também na Cidade do Futebol, o treinador da seleção feminina, Francisco Neto, anuncia os convocados para o Europeu deste verão, às 18h00.

Em Lisboa, há uma sessão especial de resultados da oferta pública de subscrição de Obrigações da SAD do Benfica para 2022-2025, com a presença de representantes do conselho de administração da Euronext e da Benfica SAD.

Em França, prossegue o torneio de Roland Garros, com os oitavos de final. Jogos desta segunda-feira:

Quadro masculino:

Casper Ruud-Hubert Hurkacz, nunca antes das 11h30

Holger Rune-Stefanos Tsitsipas, nunca antes das 12h30

Andrey Rublev-Jannik Sinner, nunca antes das 15h00

Marin Cilic-Daniil Medvedev, nunca antes das 19h45

Quadro feminino:

Daria Kasatkina-Camila Giorgi, nunca antes das 10h00

Veronika Kudermetova-Madison Keys, nunca antes das 11h00

Jessica Pegula-Irina Begu, nunca antes das 18h30

Iga Swiatek-Qinwen Zheng, nunca antes das 14h30