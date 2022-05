Esta terça-feira é marcada pelo escaldante duelo entre Novak Djokovic e Rafael Nadal em Roland Garros. Na última ronda, o líder do ranking ATP eliminou Diego Schwartzman (16.º), enquanto o espanhol, número cinco do mundo, teve de competir durante cerca de 4h30 para afastar o canadiano Felix Auger-Aliassime (9.º). No saibro do torneio francês, é o tenista de Maiorca quem leva vantagem: sete triunfos contra dois de Nole.

Já o alemão Alexander Zverev, terceiro no ranking ATP, terá pela frente a mais jovem sensação do ténis: Carlos Alcaraz, número seis do mundo.

No quadro feminino, a italiana Martina Trevisan (59.ª mundial) defronta a canadiana Leylah Annie Fernandez (18.ª), enquanto as norte-americanas Cori Gauff (23.ª) e Sloane Stephens (64.ª) também se encontram nesta fase.

Na Cidade do Futebol, a Seleção Nacional continua a preparar o jogo com a Espanha, para a Liga das Nações e treina às 10h30.

Pedro Roxo, candidato à presidência da Académica, com a lista D "Académica - Com Vida", apresenta o programa eleitoral na sede da Casa da Académica.

Na Assembleia da República, decorre a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, com a votação, entre outros assuntos, da saudação à seleção nacional de futsal pela conquista do título de bicampeão europeu; ao Benfica pela conquista da UEFA Youth League; congratulação pela prestação de Auriol Dongmo e Pedro Pablo Pichardo na jornada inaugural dos Campeonatos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta, em Belgrado.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA:

Futebol

Sub-21: Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-21, de preparação para os jogos com a Bielorrússia, Liechtenstein e a Grécia da fase de qualificação para o Europeu 2023.

Conferência de imprensa com um jogador, às 09:00, na Cidade do Futebol, Oeiras, seguida de treino, às 09:30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Partida para a Arménia, às 14:00 e chegada às 23:45 (hora local, -3 em Lisboa).

Seleção AA: Prossegue estágio da seleção portuguesa, de preparação para a Liga das Nações, na Cidade do Futebol, Oeiras: Conferência de imprensa de um jogador, às 10:00, seguida de treino da seleção, às 10:30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Prossegue estágio da seleção espanhola, de preparação para os jogos da Liga das Nações com Portugal, República Checa e Suíça. Treino, na Cidade do Futebol de Las Rozas, Madrid, às 10:30 locais (09:30 em Lisboa, à porta fechada), seguido de roda de imprensa, às 12:30 locais (11:30 em Lisboa).

Ténis

Torneio de Makarska, femininos, na Croácia.

Prossegue challenger de Forli 6, em Itália, com a participação de Gastão Elias.

Prossegue torneio de Roland Garros, masculinos e femininos, em Paris:

Quadro masculino:

Alexander Zverev-Carlos Alcaraz, 14h00

Novak Djokovic-Rafael Nadal, 19h45

Quadro feminino:

Martina Trevisan-Leylah Annie Fernandez, 11h00

Cori Gauff-Sloane Stephens, 12h30

Parlamento: Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na Assembleia da República (sala 2), às 16:00

7 - Apreciação e votação do projeto de voto n.º 45/XV/1.ª (PS) — De saudação pela qualificação da seleção nacional masculina de andebol para o Campeonato do Mundo de 2023;

10 - Apreciação e votação do Projeto de voto n.º 60/XV/1.ª (Chega) — De congratulação pelos melhores resultados de sempre alcançados nos Jogos Surdolímpicos, Missão Surdolímpica Portuguesa;

13 - Apreciação e votação do projeto de voto n.º 66/XV/1.ª (PS) - De congratulação a Catarina Costa pela conquista da medalha de prata no Campeonato da Europa de Judo – Sófia 2022;

14 - Apreciação e votação do projeto de voto n.º 67/XV/1.ª (PS) - De saudação à seleção nacional de futsal pela conquista do título de bicampeão europeu;

15 - Apreciação e votação do projeto de voto n.º 68/XV/1.ª (PS) - De saudação ao Benfica pela conquista da UEFA Youth League;

16 - Apreciação e votação do projeto de voto n.º 69/XV/1.ª (PS) - De congratulação pela prestação de Auriol Dongmo e Pedro Pablo Pichardo na jornada inaugural dos Campeonatos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta, em Belgrado.

Coimbra:

Apresentação do programa eleitoral de Pedro Roxo, candidato à presidência da Académica, com a lista D "Académica - Com Vida", na sede da Casa da Académica, Av. Almirante Reis, n.º 256-1.º Esq, em Lisboa, às 21:00.

Ciclismo

Mercan'Tour Clássica Alpes-Marítimos, França

Patinagem artística

Segunda semifinal da World Cup 2022, no Pavilhão Multiusos de Paredes