Fernando Santos e um jogador da Seleção Nacional fazem a antevisão ao jogo com a Espanha, da Liga das Nações, esta quarta-feira.

A conferência de imprensa está agendada para as 12h30, na Cidade do Futebol, mas antes, às 10h30, há treino.

Do lado espanhol, o selecionador Luis Enrique e um futebolista falam à imprensa às 17h15.

Mas é dia também de uma final: o Estádio de Wembley, em Londres, é palco da Finalíssima, que opõe a Itália, vencedora do Euro 2020, e a Argentina, campeã sul-americana. O jogo tem início às 19h45.

Há ainda o play-off de acesso ao Mundial 2022: às 19h45, a Escócia recebe a Ucrânia no jogo das meias-finais.

Na Liga das Nações, no grupo A4, há duelo entre a Polónia e o País de Gales, a partir das 17h00.

Em Espanha, a partir das 20h00, realiza-se a primeira mão da meia-final do play-off de subida à La Liga, entre Tenerife e Las Palmas.

No Euro sub-17, é dia de final: a França, carrasco de Portugal, defronta os Países Baixos às 17h00.

Em França, prosseguem os quartos de final. Jogos desta quarta-feira:

Quadro masculino:

Andrey Rublev-Marin Cilic, nunca antes das 14h00

Casper Ruud-Holger Rune, nunca antes das 19h45

Quadro feminino:

Veronika Kudermetova - Daria Kasatkina, nunca antes das 11h00

Iga Swiatek - Jessica Pegula, nunca antes das 12h30

No voleibol, as duas seleções portuguesas entram em ação na European Golden League: a feminina defronta a Eslovénia às 18h00, a masculina tem pela frente a Turquia às 21h00.

Os jogos desta quarta-feira:

Finalíssima, no Estádio Wembley, em Londres:

Itália (vencedores do Euro2020) - Argentina (campeões da Copa América2021), 19:45 (SportTV1).

Play-off de subida à Liga espanhola, meias-finais, 1.ª mão (horas de Lisboa):

Tenerife - Las Palmas, 20:00 (Eleven 1).

Liga das Nações, fase de grupos, 1.ª jornada, até 04 (horas de Lisboa):

Grupo A4:

Polónia - País de Gales, 17:00 (SportTV2).

Jogos da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN2023), até 09 (horas de Lisboa):

Grupo E:

Angola - República Centro-Africana, 17:00

Gana - Madagáscar, 20:00

Grupo J:

Líbia - Botsuana, 17:00.

Qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol Sub-21, até 14 (horas de Lisboa):

Grupo D:

Bielorrússia - Chipre, 14:00.

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona europeia, jogo em atraso da 2.ª ronda, play-off, meias-finais, no Hampden Park, em Glasgow:

Escócia - Ucrânia, 19:45 (SportTV2).

Campeonato da Europa de Sub-17, final, no Estádio Netanya, em Israel:

França - Países Baixos, 17:00 (horas de Lisboa).