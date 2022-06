A vida da Seleção Nacional não para e os olhos de Cristiano Ronaldo e companhia estão já postos no duelo frente à Suíça, no domingo. Nesse sentido, Fernando Santos e um jogador português fazem a antevisão a esse encontro ao início desta tarde, às 12h30, na Cidade do Futebol. Antes, às 10h30, há treino.

Pouco depois, a partir das 14h00, a Seleção Nacional de sub-21 defronta a Bielorrússia, em mais um jogo a contar para o grupo D da qualificação para o Europeu da categoria.

Mas há muito mais futebol para ver.

Na Liga das Nações, é dia de vários duelos, com destaque para o desafio entre a Itália e a Alemanha e a deslocação da Inglaterra à Hungria.

Em África, há vários jogos da qualificação para a CAN, e em Espanha joga-se a segunda mão do play-off de subida à La Liga entre Las Palmas e Tenerife. A vantagem está, para já, nos últimos, por 1-0.

No andebol, fecha-se o campeonato nacional, com campeão já conhecido: o FC Porto. Os jogos da última jornada:

Sporting - Póvoa, 15:00

ABC/UMinho - Belenenses, 16:00

Maia/UMaia - Avanca, 18:00

FC Gaia - Vitória de Setúbal, 18:00

Boa Hora - Xico Andebol, 18:00

Sanjoanense - Sporting da Horta, 18:00

FC Porto - Madeira SAD, 18:00 (Porto Canal)

Águas Santas - Benfica, 18:00.

No feminino, realiza-se a final four da Taça de Portugal. Às 15h00, realiza-se o Alavarium-Benfica (A Bola TV) e às 17h30 é a vez de Colégio de Gaia e Leça medirem forças.

No basquetebol, tem início o play-off da final do campeonato nacional entre Benfica e o FC Porto. O primeiro jogo é na Luz, a partir das 15h00, com transmissão da RTP2.

No futsal, prosseguem os quartos de final do play-off da liga. Às 19h30, o Sporting recebe o Futsal Azeméis (leões estão em vantagem), e às 21h30, Fundão e Quinta dos Lombos medem forças – os últimos venceram o primeiro jogo.

Também no hóquei é dia de play-off do campeonato. Às 20h30, Benfica e Sporting defrontam-se no Pavilhão da Luz (BTV), após o clube verde e branco ter vencido a primeira partida. Mais tarde, às 21h30, o FC Porto joga em casa do Óquei de Barcelos – dragões estão em vantagem.

No MotoGP, Miguel Oliveira disputa com a sua KTM a qualificação do Grande Prémio da Catalunha a partir das 13h10. Antes, há treinos livres às 08h55 e às 12h30.

No râguebi, é dia de final de Taça de Portugal, entre o Belenenses e o Agronomia: o encontro realiza-se às 17h00, no Estádio Nacional.

Por falar em finais, é dia da final feminina de Roland Garros: nunca antes das 14h00, Iga Swiatek e Coco Gauff medem forças pelo título no major francês.

Os jogos deste sábado:

Jogos da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN2023), até 09 (horas de Lisboa):

Grupo C:

Namíbia - Burundi, 14:00

Camarões - Quénia, 17:00

Grupo F:

Níger - Tanzânia, 17:00

Argélia - Uganda, 20:00

Grupo G:

Gâmbia - Sudão do Sul, 17:00

Mali - Congo, 20:00

Grupo I:

RD Congo - Gabão, 17:00

Mauritânia - Sudão, 20:00

Grupo L:

Senegal - Benim, 20:00.

Play-off de subida à Liga espanhola, meias-finais, 2.ª mão (horas de Lisboa):

Las Palmas - Tenerife, 20:00 (Eleven 1).

Qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol sub-21, até 14 (horas de Lisboa).

Grupo D:

Bielorrússia - Portugal, 14:00.

Liga das Nações, fase de grupos, 1.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo A3:

Hungria - Inglaterra, 17:00 (SportTV1)

Itália - Alemanha, 19:45 (SportTV1)

Grupo B1:

Arménia - República da Irlanda, 14:00 (SportTV1)

Grupo B3:

Finlândia - Bósnia-Herzegovina, 17:00 (SportTV2)

Montenegro - Roménia, 19:45 (SportTV2)

Grupo C1:

Lituânia - Luxemburgo, 17:00 (SportTV3)

Turquia - Ilhas Faroé, 19:45 (SportTV3).