Não é 10 de junho, mas é dia de Portugal.



A seleção nacional encerra o ciclo de quatro jogos em pouco mais de uma semana frente à Suíça, numa partida do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. O encontro está agendado para as 19h45 e poderá segui-lo AO MINUTO aqui.



Mas há mais para ver além de futebol. A partir das 12h00 começa o Grande Prémio do Azerbaijão, a oitava prova do Mundial de Fórmula 1.



Ao fim da tarde há clássico entre FC Porto e Sporting da Taça de Portugal de andebol (18h00). Meia hora depois, arranca o dérbi entre Sporting e Benfica, das meias-finais do apuramento de campeão do campeonato nacional de hóquei em patins.



Nota ainda para as meias-finais do Campeonato de Futebol Feminino e para os dois jogos com Benfica e Sporting do jogo 2 das meias-finais do play-off de futsal.





Tudo o que há para seguir este domingo:





Liga das Nações



Grupo A2

Espanha - República Checa, 19h45 (SportTV2)

Suíça - Portugal, 19h45 (RTP1)



Grupo B4

Noruega - Suécia, 17h00 (SportTV1)

Eslovénia - Sérvia, 19h45 (SportTV3)



Grupo C2

Irlanda do Norte - Chipre, 14h00 (SportTV1)

Grécia - Kosovo, 19h45 (SportTV5)



Grupo C4

Geórgia - Bulgária, 17h00 (SportTV2)

Macedónia do Norte - Gibraltar, 17h00 (SportTV3)



Grupo D2

Malta - San Marino, 19h45.





Fórmula 1



Grande Prémio do Azerbaijão, 8.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Baku, às 12h00 (horas de Lisboa, SportTV4)



Andebol



Final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting às 18h00 (RTP2)



Hóquei em patins



Campeonato Nacional, play-off, apuramento de campeão, meias-finais: Sporting - Benfica, 18h30



Automobilismo



Termina 24 Horas de Le Mans, 3.ª prova do Mundial de Resistência (WEC), com a participação de Filipe Albuquerque, António Félix da Costa e Rui Andrade, em França, às 15h00



Ciclismo



Volta à Suíça, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar);



Meias-finais da Liga Feminina



Estoril Praia - Ouriense, 16h00

Futebol Benfica - Rp FC, 16h00.



Futsal



Liga, play-off, meias-finais, 2.º jogo:

Sporting - Fundão, 15h00

Benfica - Eléctrico, 17h00.