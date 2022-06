Depois da partida no Dragão, que terminou com triunfo «gordo» do FC Porto (5-0), é a vez de o Benfica receber os azuis e brancos no segundo jogo do play-off de apuramento de campeão de hóquei em patins. As duas equipas entram em campo no Pavilhão da Luz pelas 15h00 deste domingo.

Ainda antes do duelo de hóquei, os motores vão aquecer no Grande Prémio da Alemanha em MotoGP. A corrida da 10.ª prova do mundial está agendada para as 13h00 e o português Miguel Oliveira vai partir da 14.ª posição.

Há também Fórmula 1 para acompanhar. A nona prova do Mundial decorre no Canadá e os carros largam a grelha de partida às 19h00. Charles Leclerc sabe de antemão que vai partir do último lugar, isto porque o Ferrari levou novos componentes eletrónicos na unidade de potência.

Em Espanha, há futebol, com Tenerife e Girona a disputarem o acesso à primeira liga espanhola.

Para os amantes de ciclismo, é dia de ver chegar ao fim a Volta à Suíça, a Volta à Eslovénia e a La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi.

A AGENDA DESTE DOMINGO:

Andebol

Liga dos Campeões, termina final-four, em Colónia, na Alemanha.

Jogo de atribuição do 3.º lugar: THW Kiel-Telekom Veszprém (14h15)

Final: Barcelona-Kielce (17h00)

Automobilismo

Grande Prémio do Canadá, 9.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Montreal, às 19:00 (horas de Lisboa, SportTV4).

Ciclismo

Termina La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi, com a participação de André Carvalho (Cofidis), em França.

Termina Volta à Eslovénia, com a participação de Rui Oliveira (UAE-Emirates).

Termina Volta à Suíça, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (UAE-Emirates).

Futebol

Play-off de subida à Liga espanhola, final, 2.ª mão (horas de Lisboa):

Tenerife - Girona, 20:00 (Eleven 1).

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, apuramento de campeão, final, 2.º jogo:

Benfica – FC Porto, 15:00 (BTV).

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio da Alemanha, 10.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito de Sachsenring.

Moto3, warm up, às 08:00 (SportTV4) e corrida, às 10:00 (SportTV4)

Moto2, warm up, às 08:20 (SportTV4) e corrida, às 11:20 (SportTV4)

MotoGP, warm up, às 08:40 (SportTV4) e corrida, às 13:00 (SportTV4)