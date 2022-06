O Benfica foi o primeiro dos três grandes a iniciar a pré-época, com a realização dos habituais exames médicos neste sábado. A bola só começa a rolar na segunda-feira mas, este domingo, o plantel encarnado vai reunir-se novamente em grupos, no Benfica Campus, onde terão pela frente vários testes físicos.

Também neste domingo, Miguel Oliveira volta a correr no MotoGP. O piloto da KTM vai partir do oitavo lugar na grelha de partida para o Grande Prémio de Assen, nos Países Baixos, naquela que será a 11.ª prova da temporada. A corrida tem início agendado para as 13h00.

A AGENDA DESTE DOMINGO:

Liga feminina, 2.ª fase, manutenção/subida, play-off, final:

Ouriense - Futebol Benfica, 17:00 (Canal 11)

Campeonato Elite de futebol de praia, 1.ª fase, 9.ª jornada:

Acd Sótão - Leixões, 13:00

Benfica Loures - S. Domingos, 14:15

Sporting de Braga - Sporting, 15:30

Buarcos - Varzim, 16:45

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para o Campeonato da Europa de 2022:

Treino, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 10:30

Motociclismo:

Moto3, warm Up, às 08:00 (SportTV4), e corrida, às 10:00 (SportTV4)

Moto2, warm Up, às 08:20 (SportTV4), e corrida, às 11:20 (SportTV4)

MotoGP, warm Up, às 08:40 (SportTV4), e corrida, às 13:00 (SportTV4)